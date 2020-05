Hauchdünne Entscheidungen

Bei der Wahl der stellvertretenden Bürgermeister gab es in Krailling eine faustdicke Überraschung.

Krailling – Die Grünen-Fraktion stellt in Krailling erstmals einen Bürgermeister. Bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats wurde Ricarda Weimar am Dienstagabend zur ersten Stellvertreterin von Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) gewählt. Dies allerdings denkbar knapp: Auf Weimar entfielen elf, auf die CSU-Kandidatin Pia Muhs zehn Stimmen.

Die neue 2. Bürgermeisterin gehört seit September 2018 dem Gemeinderat an. Damals übernahm sie den Sitz von Adrienne Akontz, die ihr Mandat abgegeben hatte, da sie es zeitlich mit Familie und Beruf nicht mehr vereinbaren konnte (wir berichteten). Die 52-jährige Juristin, die für die bayerische Finanzverwaltung arbeitet, ist vierfache Mutter und lebt seit zwölf Jahren in Kralling. Sie wolle über Parteigrenzen hinweg eine Bürgermeisterin für alle Gemeinderäte sein, betonte Weimar, die selbst kein Parteimitglied ist, nach der geheimen Wahl.

Auch FBK unterstützt Ricarda Weimar

Dabei war die Kandidatin der Grünen offensichtlich nicht nur von der SPD, sondern auch von den drei Gemeinderäten der FBK unterstützt worden. „Wir schätzen Frau Weimar als Person sowie aufgrund ihrer Berufsausbildung und Berufserfahrung. Wir sind überzeugt, dass eine Juristin der Gemeinde Krailling guttut“, sagte die FBK-Vorsitzende und Gemeinderätin Dietlind Freyer-Zacherl am Mittwoch im Gespräch mit dem Münchner Merkur.

Kandidat der FBK scheitert überraschend

Mit der Wahl Weimars schien auch das Ergebnis des zweiten Urnengangs, die Entscheidung über das Amt des 3. Bürgermeisters, vorgezeichnet, für den die CSU erneut Pia Muhs ins Rennen schickte. Doch ihr Gegenkandidat Andreas Zeitlberger (FBK), ein 43-jähriger Flugkapitän und Neuling im Gemeinderat, erhielt – offenbar aus Reihen der Grünen-Fraktion – nicht die volle Unterstützung, mit der man bei der Freien Bürgergemeinschaft im Gegenzug gerechnet hatte. Überraschend konnte Pia Muhs diesmal elf Stimmen für sich verzeichnen, Andreas Zeitlberger nur zehn.

Nur ein kleiner Sprung zum Rathaus

Pia Muhs wurde erstmals in den Kraillinger Gemeinderat gewählt. Mit der politischen Arbeit ist die 46-Jährige aber bereits vertraut, gehört sie doch seit drei Jahren dem CSU-Ortsvorstand an, für den sie auch die Öffentlichkeitsarbeit übernommen hat. Die Soziologin und selbstständige Medienforscherin ist Mutter dreier Buben und vor sieben Jahren von Frankfurt in die Würmtalgemeinde gezogen. Dort hat sie sich seither ehrenamtlich stark engagiert, unter anderem im Elternbeirat der Grundschule.

Bei Bedarf steht Pia Muhs dem Rathaus sicherlich rasch zur Verfügung. Nicht nur, dass sie sich als Selbstständige ihre Zeit frei einteilen kann, sie wohnt auch gleich um die Ecke.