Hickhack um Tempolimit

Wie schnell darf auf Straßen westlich des Gewerbegebiets KIM gefahren werden? Geht es nach Kraillings Gemeinderat maximal 60 km/h. Bürgermeister Haux hat diesen Beschluss als rechtswidrig beanstandet. Doch die Gemeinderäte bleiben hartnäckig.

Krailling – Die Sitzung am Dienstag brachte keine Einigung: KraillingsGemeinderäte halten vorläufig an ihrem Beschluss fest, auf Straßen westlich der KIM 60 km/h als Höchstgeschwindigkeit und ein Tonnagelimit von maximal 7,5 Tonnen festzusetzen. Bürgermeister Rudolph Haux hatte das Thema erneut auf die Tagesordnung gehoben, da er den Beschluss vom Februar auf Grundlage der Informationen von Behördenseite für rechtswidrig hält.

Tempolimit und Tonnagebeschränkung beanstandet

Alle zwei Jahre nehmen Landratsamt und Polizei gemeinsam mit Gemeindevertretern bei einer Verkehrsschau Kraillinger Straßen außerhalb der Ortschaften unter die Lupe. Im Mai 2019 wurden dabei die unterschiedlichen Tempolimits auf Römer- und Pentenrieder Straße sowie die Tonnagebeschränkungen beanstandet. Beides sei nur zulässig, wenn es eine Gefahrenlage gebe. Die Statistik der Gautinger Polizei weist jedoch keinen Unfallschwerpunkt auf. Die Beschränkungen müssen nach Ansicht der Behörden deshalb aufgehoben werden.

Sorge um die Sicherheit der Radfahrer

Das sehen die meisten Gemeinderäte anders. Angesichts des schlechten Zustands der Straßen und zahlreicher Gefahrenstellen sorgen sie sich um die Sicherheit. „Es besteht eine konkrete Gefahr für Radfahrer“, erklärte Mathias Walterspiel (CSU-Fraktion). Er kenne im Landkreis Starnberg viele besser ausgebaute Straße mit einem Tempolimit von 60 km/h, sagte Rudolf Heidrich (FBK). Er sah es zudem als „verantwortungslos“ an, durch Aufhebung der Tonnagebeschränkungen zusätzlichen Schwerlastverkehr anzuziehen.

Erfahrungen hätten gezeigt, dass es durch Aufhebung von Tempobeschränkungen außerorts zu weniger Unfällen komme, sagte Bürgermeister Rudolph Haux. Bei zulässigen 100 km/h fahre jeder so, wie er sich sicher fühle. Das Landratsamt hatte bereits im Januar als Kompromiss vorgeschlagen, von Krailling bis nach Pentenried und Frohnloh durchgängig 70 km/h anzuordnen und nur im Kreuzungsbereich Römerstraße bis in die Kurve Gutsstraße sowie an der Einmündung Pentenrieder-/Fischerfeldstraße bis zur Bushaltestelle bei der Feuerwehr das Tempo auf 40 km/h zu reduzieren.

Erneute Stellungnahme des Landratsamtes gefordert

Darauf konnte sich der Gemeinderat am Dienstag erneut nicht verständigen. Er beschloss auf Vorschlag von Richard Siebler (CSU), vor einer Entscheidung eine erneute Stellungnahme des Landratsamtes anzufordern. Diese soll insbesondere auf alle Gefahrenstellen an der Pentenrieder Straße eingehen. Dazu gehören die Querung Fischerfeldstraße/Sonnenweg, die Strecke entlang der Feuerwehr, die beiden Parkplätze im Wald sowie der Kreuzungsbereich Römerstraße.