Hier vitaler Wald, dort wuchernde Büsche

Diskussionsbedarf: Adrienne Akontz, Kreisrätin der Grünen und aktiv beim Bund Naturschutz, im Dialog mit Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux. © Michael Schönwälder

Fachleute für Naturschutz und Forsten, Gemeinderäte und Vertreter des Gewerbegebietes KIM haben das ehemalige Antennenfeld des Bundesnachrichtendienstes inspiziert. Sie wollten sich selbst ein Bild über den Zustand des fraglichen Waldgebietes und das mögliche Potenzial für eine Erweiterung des KIM-Geländes machen.

Krailling – Der Informations-Spaziergang am Donnerstag ging zuerst in Richtung des Waldstücks, das laut Gemeindeverwaltung als Ökokonto-Wald ertüchtigt werden könnte. Neben einer KIM-Erweiterung sollen die Kraillinger beim Bürgerentscheid am 8. Oktober auch mit Ja oder Nein für einen Ökokonto-Wald stimmen.

Ökokonto-Wald bereits hochwertig

Dieses fünfzehn Hektar große Areal besteht aus einem Mischwald. Simon Tangerding, Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern, zählte vierzehn Baumarten und zehn Straucharten. Und die Experten waren sich nach Besichtigung der Beschaffenheit relativ einig, dass dieser Wald bereits so hochwertig ist, dass er kaum zu einem Ökokonto-Wald aufzuwerten sei. „Ich kann mir fast keine forstlichen Maßnahmen vorstellen, die ihn ökologisch noch hochwertiger machen könnten“, äußerte sich etwa Franz Jäger von der Bayerischen Forstverwaltung. Simon Tangerding bescheinigte dem Wald genügend Selbstheilungskräfte. Der Wald reagiere bereits perfekt auf Schadensereignisse. Ein Ergebnis, das für Bürgermeister Rudolph Haux auch völlig in Ordnung wäre: „Umso besser.“ Trotzdem prüfe die Untere Naturschutzbehörde das gegebenenfalls noch einmal mittels Gutachten.

Für Sylvia Roelcke vom Bund Naturschutz warf diese Experten-Einschätzung allerdings die Frage auf, ob das Abfragen beim Bürgerentscheid bezüglich des Ökokonto-Waldes dann nicht „irreführend“ wäre, wenn schon klar sei, dass es diesen nicht benötigt.

Sieben Hektar

Im Fokus der Besichtigung stand ebenso das ehemalige Antennenfeld, auf dem eine KIM-Erweiterung erfolgen könnte. Diese sieben Hektar grenzen im Westen an das Tanklager und im Osten an die Lise-Meitner-Straße, die aktuell den Abschluss des Gewerbegebietes bildet. „Man sieht hier deutlich, wie sich der Wald verändert“, erläuterte Bürgermeister Haux. Statt hohem Baumbestand wuchern hier Hecken und kleinere Bäume. Auf diesem Areal befanden sich zu Zeiten des Kalten Krieges acht Antennenfelder mit einer jeweiligen Durchschnittsgröße von 30 Metern. Der Bundesnachrichtendienst (BND) nutzte die spitzen Antennen als Abhöranlage. Nach Abzug des BND wurde die gärtnerische Pflege der Hecken um die Antennenfelder und des Gebietes eingestellt.

Entstehen könnte hier, bei Zustimmung der Bürger, mehr Gewerbe. Ein Vorhaben, das der Vorstandsvorsitzende des KIM-Vereins, Gunter Kadegge, sehr begrüßen würde – so lange es im Einklang mit der Natur geschehe. „Wir wissen von sieben KIM-Firmen, die, falls es zukünftig keine Erweiterungsmöglichkeit gibt, aus Krailling abwandern werden“, sagte Kadegge.

Die Gemeinde sei sich bewusst, so Rudolph Haux, dass die Themen KIM-Erweiterung und Ökokonto-Wald viele Fragen aufwerfen. Auch könnten nach einem eventuellen Planungsstart Raumwiderstände auftauchen, die nicht lösbar seien. Umso wichtiger sei es deshalb, am 8. Oktober erst einmal den Bürgerwillen abzufragen. Stimmen die Kraillinger mit Nein, können hohe Planungskosten vermieden werden.

Interessierte Bürger haben am 18. September (16 Uhr) und am 23. September (zwischen 10 und 15 Uhr) die Möglichkeit, das Antennenfeld ebenfalls zu besichtigen. Zwischen dem Paulhan-Platz und dem Eingang zum Antennenfeld wird ein Shuttlebus eingerichtet.