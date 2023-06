Johannisfeuer am Kraillinger Bauhof

Freuen sich schon Johannisfeuer am kommenden Samstag: die Helfer der Katholischen Jugend St. Elisabeth. © privat

Seit einigen Tagen bereiten die Helfer der Katholischen Jugend St. Elisabeth alles für das Johannisfeuer am Samstag, 24. Juni, vor. Die ersten Zelte stehen schon an ihrer Position am ehemaligen Kurt-Art-Festival Gelände am Bauhof in Krailling. Seit Mittwoch wächst der Holzstapel nun in die Höhe, damit am Samstag die Sonnenwende würdig gefeiert werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ab 15 Uhr startet der Kindernachmittag, um 18 Uhr geht es mit der Blasmusik weiter – und gegen 21.15 Uhr wird das Feuer entzündet. Rund 60 ehrenamtliche Helfer werden am Samstag vor Ort sein. Von Bio-Bratwürsten mit Sauerkraut über Käsespätzle und erstmalig auch veganen Bratwürsten findet jeder etwas. Es gibt auch Süßes wie Kuchen sowie frisch gebackene Waffeln und Crêpes im Angebot. Getränke gibt es von der Schlossbrauerei Stein – von Bier-Spezialitäten über Limo und Spezi, Wein und erstmalig Aperol Spritz.

Sämtliche Gewinne des Festes kommen der Jugendarbeit zugute. Damit alles sicher abläuft, übernehmen die Feuerwehr Krailling die Brandwache und das BRK den Sanitätsdienst. Wichtig: Die Parkmöglichkeiten sind sehr begrenzt, daher bitten die Organisatoren darum, möglichst mit dem Fahrrad zu kommen. Außerdem wird die Fischerfeldstraße im Bereich des Festgeländes von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, gesperrt sein, schreibt die Katholische Jugend.