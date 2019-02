CSU kürt Bürgermeister-Kandidaten

Der erste Bewerber für den Chefsessel im Kraillinger Rathaus steht offiziell fest: Die CSU nominierte am Montag fast einstimmig ihren Bürgermeister-Kandidaten.

Krailling – Der CSU-Ortsverband Krailling steht geschlossen hinter der Bewerbung von Henrik Jörgens als Bürgermeister. „Wir glauben, er ist der perfekte Kandidat“, sagte die Ortsvorsitzende Sylvia Dankesreiter bei der Aufstellungsversammlung am Montagabend. Das sahen 36 wahlberechtigte Mitglieder in der Kraillinger Brauerei offensichtlich ebenso. Auf den 57-jährigen Jörgens entfielen 97 Prozent der Stimmen, einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Jörgens, der viele Jahre für die Stadt München und das Bundesinnenministerium tätig war, betonte, dass er viel Berufserfahrung für das Amt des Bürgermeisters mitbringe. Die Weiterentwicklung der Gemeinde Krailling, in der er seit 2003 mit seiner Familie lebt, sei ihm eine Herzensangelegenheit, er wolle den Ort für die Zukunft wappnen. Es gehe dabei auch darum, Konflikte rechtzeitig zu erkennen und zu moderieren. „Es kann immer eine gemeinsame Lösung gefunden werden“, sagte Jörgens. Er wolle ein Bürgermeister für alle Kraillinger sein und suche den Dialog.

Altbürgermeister lobt geschlossenes Auftreten des CSU-Ortsverbands

Mit der Nominierung des 57-Jährigen zeigte sich auch Altbürgermeister Dieter Hager zufrieden. Ein geeigneter Nachfolger im Bürgermeisteramt sei ihm wichtig. „Und ich freue mich, dass wir eine solche Geschlossenheit zeigen“, so Hager. Für den Wahlkampf sagte Stefan Frey, Sohn des Starnberger Alt-Landrats Heinrich Frey, Jörgens seine Unterstützung zu. Stefan Frey ist der vom CSU-Kreisverband designierte Kandidat für die Nachfolge von Landrat Karl Roth.

Henrik Jörgens nennt wichtiger Ziele

In seiner Vorstellungsrede umriss Henrik Jörgens ihm wichtige Ziele. Bei den Bauprojekten stünden die Sanierung der Kraillinger Grundschule und die Realisierung des Betreuten Wohnens beim Caritas-Altenheim Maria Eich an erster Stelle. Außerdem stehe er für die Stärkung Kraillings als Wirtschaftsstandort. Ökonomie und Ökologie gehörten dabei immer zusammen, so Jörgens. Vor allem müsse man die Gewerbesteuereinnahmen sichern. „Ohne die KIM wäre Krailling heute nicht das, was es ist.“ Im Hinblick auf Mobilität und Verkehr sprach sich der 57-Jährige für den Ausbau des ÖPNV aus. Sein erklärtes Ziel sei dabei ein kostenloses Angebot für den Bürger.

Ortsvorsitzende im Amt bestätigt

Die CSU-Ortsversammlung stand an diesem Abend ganz im Zeichen von Wahlen. Neben der Kür des Bürgermeister-Kandidaten war auch ein neuer Ortsvorstand zu bestimmen. Sylvia Dankesreiter wurde einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Als Stellvertreter unterstützen sie künftig Jörgens sowie die Gemeinderäte Ute Richter und Hans Wechner. Erika Raab bleibt Schriftführerin, Hans Breidler Schatzmeister. Zu Beisitzern wählten die Mitglieder Heinrich Eiber, Pia Muhs, Andreas Niggl, Dieter Redl, Sibylle Sebald, Robert Siebler, Adolf Storch, Max Stürzer und Thomas Schippert.

