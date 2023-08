KIM-Bürgerentscheid vorerst abgeblasen

Von: Nicole Kalenda

Aufgrund der desolaten Finanzlage hofft Bürgermeister Rudolph Haux (l.), hier bei der Besichtigung des Antennenfeldes Anfang August mit Experten, auf zusätzliche Gewerbesteuereinnahmen durch die angedachte KIM-Erweiterung. © Michael Schönwälder

Der Termin am 8. Oktober stand fest, nur der Text musste noch geändert werden. Doch es kam anders: Der Bürgerentscheid zur KIM-Erweiterung ist abgeblasen. Weil der Kraillinger Ferienausschuss das Thema vertagte, können die Wahlzettel nicht rechtzeitig gedruckt werden.

Krailling – Der Bürgerentscheid zur KIM-Erweiterung auf dem benachbarten Antennenfeld wird nicht parallel zur Landtagswahl am 8. Oktober stattfinden. Der Ferienausschuss des Kraillinger Gemeinderates sollte auf Empfehlung der Rechtsaufsicht am Dienstag über eine Änderung der Fragestellung abstimmen. Stattdessen entschied er mit 6:2 Stimmen, das Thema zu vertagen. Damit ist es nicht möglich, die Wahlzettel rechtzeitig vor Beginn der Briefwahl zu drucken. „Wir können die Fristen nicht mehr einhalten“, sagte Bürgermeister Rudolph Haux.

Der Kraillinger Gemeinderat hatte Mitte Juni in einer Sondersitzung mehrheitlich das Ratsbegehren zur Erweiterung des Gewerbegebiets auf den Weg gebracht. Als Termin wurde der 8. Oktober gewählt, der Sonntag der Landtagswahlen. Die Bürger sollten gefragt werden: „Sind Sie dafür, dass 7 Hektar des gemeindeeigenen ehemaligen Antennenfeldes als Erweiterung unseres Gewerbegebietes KIM zur Finanzierung der Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben entwickelt und 15 Hektar als zukunftsfähiger Wald (Ökokonto Wald) ertüchtigt werden?“ Der Beschluss des Gemeinderates war in keinem Untergremium vorberaten worden, auch nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Bis kurz vorher an Text gefeilt

Das Landratsamt Starnberg empfahl eine Textänderung. Um im Zeitplan zu bleiben, musste ein Ferienausschuss einberufen werden. Dieser ersetzt in der Ferienzeit das volle Gremium. Bis kurz vor der Sitzung feilte die Gemeindeverwaltung in Absprache mit der Rechtsaufsicht an dem Fragetext, über den der Ausschuss, bestehend aus Bürgermeister Haux und acht Gemeinderäten, von denen allerdings Andreas Schute-Krauss (Grüne) verhindert war, abstimmen sollte. Die endgültige Version lautete: „Sind Sie dafür, dass 7ha des gemeindeeigenen ehemaligen Antennenfeldes (Fl.Nrn. 501, 501/98 Gemarkung Krailling, siehe Lageplan unten) als Erweiterung unseres Gewerbegebietes KIM zur Finanzierung der Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben überplant werden.“ Dazu sollte auf dem Stimmzettel eine Planskizze des Vorhabens abgebildet werden, darunter Ja und Nein zum Ankreuzen.

Mathias Walterspiel (CSU-Fraktion) monierte, der Beschlussvorschlag sei zu spät gekommen. Imme Kaiser (Grüne) kritisierte: „Wir als Fraktion konnten uns keine Gedanken machen. Es wurde uns ein Vorschlag vorgelegt, der abweicht von dem, was wir kennen.“ Bürgermeister Haux sprach von „Nickligkeiten“ und entgegnete: „Damit wollen Sie nur die Abstimmung verhindern und Schaden anrichten.“ Dies wies Kaiser als „Unterstellung“ zurück. Pia Weßling (CSU) erklärte schließlich: „Ich finde die Erweiterung der KIM in welcher Größe auch immer sinnvoll, aber wir sind noch nicht so weit.“ Wolle man eine breite Zustimmung für ein Projekt dieser Größenordnung haben, müsse mehr als die gesetzliche Ausgleichsfläche angeboten werden. Wie Experten bei einem Rundgang durch das Antennenfeld festgestellt hatten, sind die 15 Hektar, die zum Ökokonto-Wald aufgewertet werden sollten, jedoch bereits in einem so ausgezeichneten Zustand, dass eine Aufwertung kaum möglich ist. Das Projekt sei so wichtig, „dass es initial im Gemeinderat ausreichend diskutiert und abgestimmt werden muss“. Weßling stellte den Antrag, den Tagesordnungspunkt zu verschieben. Nur Haux und Britta Metius (FDP-Fraktion) stimmten dagegen. Das Abstimmungsergebnis kommentierte Haux: „Die Gemeinderäte haben beschlossen, dass wir in Sack und Asche gehen.“

Besichtigungstermine werden abgesagt

Das Thema Bürgerentscheid zur KIM-Erweiterung wird er auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung am 26. September setzen. Dann soll auch der Beschluss aufgehoben werden, am 8. Oktober den Bürgerentscheid durchzuführen. Haux: „Das macht formal Sinn.“ Ihm liegt daran, vor aufwendigen und kostenintensiven Planungen die Bürger zu fragen, ob sie eine Erweiterung des Gewerbegebiets wünschen. Die Abstimmung parallel mit einer Wahl abzuhalten sei nicht nur billiger, sondern sorge für eine höhere Beteiligung. Haux: „Jetzt wäre die Perspektive die Europawahl.“ Termin ist der 9. Juni 2024. Die für 18. und 23. September geplanten Besichtigungsmöglichkeiten des ehemaligen Antennenfeldes werden abgesagt.