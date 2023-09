KIM-Erweiterung: Bund Naturschutz setzt auf Aufklärung

Von: Nicole Kalenda

Lagebesprechung (v.l.): Konrad Kraft (BIK), Sabine Schmid-Zeller (BN Krailling) und Günter Schorn (BN Kreisgruppe Starnberg). © dagmar Rutt

Die angedachte Erweiterung des Kraillinger Gewerbegebiets KIM auf sieben Hektar des benachbarten Antennenfeldes treibt den Bund Naturschutz (BN) um. Das Thema bestimmte das übliche Treffen der Ortsgruppe Krailling am ersten Montag im Monat. „Wichtig ist, dass wir sachlich und faktenorientiert argumentieren, warum wir dagegen sind“, sagte die Vorsitzende Silvia Roelcke.

Krailling - Silvia Roelcke engagiert sich nicht nur beim Bund Naturschutz, sie ist auch stellvertretende Vorsitzende der Bürgerinitiative Krailling (BIK). Dass die beiden Gruppierungen auf einer Wellenlänge liegen, zeigte auch die Lagebesprechung im Gruppenraum der Seniorenhilfe e.V. in der Margaretenstraße 22. Aus dem BIK-Vorstand nahmen neben dem Vorsitzenden Konrad Kraft und Silvia Roelcke auch Hannelore Schmid und Karlheinz Riepl teil. Die Kreisgruppe Starnberg des BN war durch ihren Vorsitzenden Günter Schorn vertreten.

„Wir haben, Gott sei Dank, Zeit gewonnen, um vom Bund Naturschutz an die Öffentlichkeit zu gehen“, so Roelcke in Bezug auf die Absage des ursprünglich am 8. Oktober parallel zur Landtagswahl geplanten Bürgerentscheids zur KIM-Erweiterung. Wie berichtet, hatte der Ferienausschuss des Gemeinderats das Thema vertagt, als es darum ging, über eine Änderung der Fragestellung abzustimmen. Auf sieben Hektar des insgesamt 22 Hektar großen ehemaligen Antennenfeldes, bei dem es sich um Landschaftsschutzgebiet und Bannwald handelt, soll das Gewerbegebiet KIM erweitert werden. Roelckes Bemühen zielt darauf ab, „dem Flächenfraß ein Ende zu machen und die Qualität des Bannwalds hervorzuheben“. Deshalb richtet der BN an die Gemeinde die Forderung, das umzäunte Gelände für regelmäßige Begehungen zu öffnen: mindestens vier und am besten schon ab diesem Herbst.

„Kleine Maus Gewerbesteuer“

Der BN-Kreisvorsitzende Schorn sagte: „Auf diesem Areal ist inzwischen ein schöner Mischwald.“ Und weiter: „Wir haben Klimawandel und ein enormes Artensterben, bei dem wir nicht wissen, wo es hinführen soll“ Der BN poche seit Jahren darauf, Flächenschutz zu betreiben. „Jede verlorene Fläche bedeutet ein Stück mehr Erwärmung.“ Der BN habe einen Landesarbeitskreis Wirtschaft und einen für Flächenschutz gegründet. „Es ist eine große Expertise da, die wir in nächster Zeit einsetzen werden.“ Gemeinderäte seien oftmals unbedarft, „das kann man ändern“. Schorn: „Flächen als solche darf man gar nicht erst als Verfügungsmasse ansehen.“

Dass Krailling durch eine Erweiterung des Gewerbegebiets zeitnah höhere Einnahmen erzielen könnte, bezweifelte er. „Es ist nicht so, dass Unternehmen, die gerade frisch anfangen, Gewerbesteuern bringen. Die schreiben so viele Verluste, dass nichts für die Gemeinde übrig bleibt.“ Grob überschlagen dauere es mindesten zehn Jahre, bis Geld an die Gemeinde fließe.

Der BIK-Vorsitzende Kraft stellte die Bedeutung der Gewerbesteuer infrage, die in Krailling heuer mit 4,6 Millionen Euro angesetzt ist, während die Einkommensteuer bei 7,38 Millionen Euro liegt. „Wir müssen sehen, dass wir von der kleinen Maus Gewerbesteuer wegkommen hin zum Elefanten der anderen Steuereinnahmen.“

Auch das dürfte am Montag, 18. September, Thema sein, wenn der BN zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema KIM-Erweiterung in den Treffpunkt Bambus am Stockdorfer Harmsplatz einlädt. Die Uhrzeit steht noch nicht fest.