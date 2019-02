Drohbriefe empören Gemeinderäte

Kraillinger Gemeinderäte fühlen sich bedroht. Sie erhalten anonyme Schreiben. Es geht um ein Großprojekt und Umweltschutz.

Krailling – „Im Grunde ist es eine Frechheit“, empört sich Kraillings Zweite Bürgermeisterin Karin Wolf (UWK). „Das ist eine Bedrohung“, sagt Andrea Schulte-Krauss, Gemeinderätin der Grünen. Wie zahlreiche Gemeinderäte in Krailling haben sie in der vergangenen Woche ein anonymes Schreiben bekommen. Dieses liegt der Redaktion vor.

Eine oder mehrere Personen, die den Kraillinger Bannwald bewahren wollen, fordern die Räte auf, den Plan, neben dem Caritas-Altenheim ein Haus für Betreutes Wohnen zu errichten, zu überdenken. Wie berichtet, müsste hierfür auf einem 5000 Quadratmeter großen Grundstück an der Rudolf-von-Hirsch-Straße der Bannwald gerodet werden. Erstaunlicherweise bekamen auch Räte den Brief, die sich gegen eine Rodung ausgesprochen hatten. „Es war sehr unselektiv“, wundert sich Schulte-Krauss. Die Argumente des oder der Verfasser sind nicht der Grund für die Empörung. Es ist die Anonymität. „Das zeugt nicht von Diskussionsbereitschaft“, findet Sebastian Sefzig. Der Gemeinderat der FDP hat selbst keinen Brief erhalten, sagt aber: „Ich kann die Angst nachvollziehen.“

Eleonore Zwißler hat bedrohliche Briefe erhalten

Karin Wolf kommt der Brief vor wie eine Warnung. Es ist das erste Mal, dass sie so ein Schreiben bekam. Für Dietlind Freyer-Zacherl (FBK) war es das nicht. Zu Beginn der Diskussion um das Betreute Wohnen seien bereits zwei Briefe bei ihr eingegangen – einer anonym, einer unterschrieben, aber ohne Anschrift. „Das ist feige“, findet sie. SPD-Rätin Erika Harder sagt, „wenn jemand nicht den Mut hat, seinen Namen drunter zu schreiben, tut er mir leid“. Eleonore Zwißler, Gemeinderätin der CSU und zweite Vorsitzende des Stiftungsrates der Charlotte-und-Hermann-Schober-Stiftung, welche den Neubau finanzieren will, hat schon mehrere, auch bedrohlichere anonyme Briefe bekommen. „Die Frau Zwißler kriegt unablässig diese Briefe“, sagt CSU-Gemeinderätin Ute Richter. „Das ist ein solch unmöglicher politischer Stil. Für mich ist das Psychoterror. Ich habe ihr schon geraten, Anzeige zu erstatten.“Auch in anderen Gemeinden erhalten Politiker Drohbriefe.

Zwißler hat bislang davon abgesehen, aber sie sagt: „Ein anonymes Schreiben macht einen immer betroffen.“ Der Tenor sei auch immer der gleiche: „Wir sollen das Projekt aufgeben, wir würden nicht mehr froh werden, weil wir mit jahrelangen Gerichtsverfahren rechnen müssten, und wir würden die Natur kaputtmachen.“ Zwißler heftet die Briefe ab. Und sie nennt noch einmal ein Argument für das Projekt: „Die Leute haben immer noch nicht begriffen, dass Betreutes Wohnen nur dann ernstzunehmen ist, wenn wirklich Hilfe dahinter steckt.“ Daher setze sie sich für diesen Standort ein. Dort stehe das Pflegepersonal der Caritas dahinter.

Auch Schulte-Krauss findet, „man muss einen Kompromiss zwischen sozialer und ökologischer Verantwortung finden“. Sie arbeite dafür, dass alles umweltverträglich umgesetzt werde. Und Freyer-Zacherl, die bekannt dafür ist, die Natur zu schützen, sagt: „Die Menschen brauchen auch eine Bleibe.“ Schulte-Krauss hat sich massiv über den Brief geärgert. Denn: „Wir machen das alle ehrenamtlich und nach bestem Wissen und Gewissen.“

Petition zur Rettung des Bannwald

Dass es auch andere Wege gibt, seinen Protest auszudrücken, zeigt die Kraillingerin Silvia Roelcke vom Bund Naturschutz. Sie hat eine Petition unterzeichnet, um den Bannwald zu retten, und ist Sprecherin einer Bürgerinitiative, die den gleichen Zweck verfolgt. Jetzt fragt sie: „Was soll das? Das schadet uns nur. Wer dagegen ist, soll sich uns anschließen.“