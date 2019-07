Krailling bekommt einen Seniorenbeirat

Viermal ist in Krailling in der Vergangenheit die Einrichtung eines Seniorenbeirats beantragt worden, viermal hat der Gemeinderat dies abgelehnt. Im fünften Anlauf hat es am Dienstag geklappt.

Krailling – Eigentlich war das Thema Seniorenbeirat in Krailling in diesem Jahr vom Tisch. Ende März hatte es der Gemeinderat zum wiederholten Male abgelehnt, für Senioren eine gewählte Vertretung zu schaffen – damals allerdings denkbar knapp, der Antrag scheiterte durch ein Stimmenpatt. Mit der Wahl von Bürgermeister Rudolph Haux (FDP), selbst ein Befürworter des Seniorenbeirats, haben sich die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat allerdings verschoben. So wusste die Seniorenbeauftragte Eleonore Zwißler (CSU), strikte Gegnerin einer solchen Einrichtung, schon vor der Abstimmung, dass sich ein Beirat in Krailling nicht länger verhindern lässt: „Sie werden heute obsiegen.“

CSU-Gemeinderäte gegen Seniorenbeirat

Zwißler betonte erneut, dass das bestehende Angebot ihrer Ansicht nach nichts zu wünschen übrig lasse. „Ich bin zutiefst überzeugt, dass es in Krailling fast alles gibt, was Senioren brauchen.“ Fraktionskollegin Ute Richter erwartete im Hinblick auf die erforderliche Wahl unnötige Ausgaben durch Info-Anzeigen und Flyer. Mit den späteren Aufwandsentschädigungen für die Seniorenvertreter sei man bei gut 5000 Euro, sagte sie. „Wir schmeißen das Geld wieder zum Fenster raus.“ Mathias Walterspiel (CSU-Fraktion) bezeichnete den Seniorenbeirat für eine kleine Gemeinde wie Krailling als überdimensioniert, dies sei angemessen für München. „Da kommen wahnsinnige organisatorische Aufgaben auf uns zu.“ Richard Siebler befürwortete als einziger Vertreter der CSU-Fraktion einen Seniorenbeirat. „Das ist von der Idee her nicht schlecht.“ Er hatte jedoch die Befürchtung, dass ein solches Gremium von wenigen Senioren dominiert werde.

Andrea Schulte-Krauss (Grüne), die den Antrag eingebracht hatte, hielt es für an der Zeit, endlich die in Krailling sehr große Gruppe der Senioren an der Gestaltung der Gemeinde teilhaben zu lassen. Im übrigen werde die Installation von Seniorenbeiräten vom Landratsamt Starnberg und sogar der Landes-CSU befürwortet. Senioren hätten einen Anspruch auf eine demokratische Vertretung, meinte auch Bürgermeister Haux, die Gemeinde müsse eine derartige Plattform zumindest anbieten. Ob sie vom Bürger dann angenommen werde, müsse sich zeigen.

Verwaltung soll Satzung vorbereiten

Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Satzung für einen Seniorenbeirat vorzubereiten. Dagegen stimmte mit Ausnahme von Siebler die CSU-Fraktion sowie 2. Bürgermeisterin Karin Wolf (UWK).