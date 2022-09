Ein Klavier für jedermann

Von: Victoria Strachwitz

Sorgt mit ihrer Idee und viel Tatkraft für den guten Ton in der Kraillinger Margaretenstraße: 3. Bürgermeisterin Pia Weßling (re.), hier mit ihrem Mann Stefan und Krista Kepler, wird das geschenkte Instrument heute einweihen. Foto: rutt © rutt

In Krailling kann jetzt jeder in die Tasten hauen. Seit Donnerstag steht in der Ortsmitte ein Klavier. Dieses will bespielt werden.

Krailling – Wem in Kraillings Ortsmitte ein herrenloses Klavier auffällt: „Das ist kein Stück, das beim Umzug vergessen wurde“, erklärt Pia Weßling, dritte Bürgermeisterin der Gemeinde. Dieses Klavier steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Auf diesem darf jeder üben, seine eingerosteten oder vortrefflichen Künste zum Besten geben und den Ort und seine Bürger damit glänzend unterhalten.

Einzigartig im Landkreis Starnberg

Pia Weßling hatte sich dieses Klavier für Kraillings Ortsmitte gewünscht. Am Donnerstag weihte sie es ein. „Die Finanzen der Gemeinde sind klamm“, weiß die Gemeinderätin. Trotzdem habe sich der Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss im Mai einstimmig dafür ausgesprochen, die Ortsmitte mit einem Straßenklavier aufzupeppen. Im Landkreis Starnberg und im Würmtal ist ein solches bislang einzigartig. Neu ist die Idee aber nicht. In München, Berlin, Augsburg, Fulda und anderen Kommunen stehen solche Straßenklaviere bereits.

Weßlings Ehemann hatte das Ganze für Krailling in Gang gebracht, indem er seiner Frau Fotos von einem Exemplar in Augsburg gezeigt hatte. Die Gemeinderätin spielt selbst Klavier, aber wie sie sagt, eher schlecht als recht. Ihr gehe es darum, die Ortsmitte zu beleben. Das Klavier könne bewirken, dass die Leute dort miteinander ins Gespräch kommen.

Instrument kostenlos überlassen

Nach dem O.k. durch die Kollegen im Gemeinderat leitete Weßling alles in die Wege und beachtete dabei stets das Gebot der Sparsamkeit. Jetzt kann sie stolz sagen: „Ich bin weit unter den veranschlagten Kosten geblieben.“ Der Grund: Nicht nur Weßling fand die Idee mit dem Klavier gut. Sobald ihr Vorhaben publik wurde, meldeten sich bei ihr Menschen aus Krailling und Neuried, die der Gemeinde ihre Instrumente überlassen wollten. Wunderbar, dachte sich Weßling, und stellte sich der nächsten Hürde: „Das Klavier darf nicht im Regen stehen.“ Also fragte sie Privat- und Geschäftsleute in der Ortsmitte, ob sie das Klavier über Nacht und bei Regen beherbergen könnten – und wieder wurde sie fündig. Shanga Rustam, Inhaberin des Friseursalons „Salon de Beaute Shanga“ stellt nun einen Kellerraum zur Verfügung, der mit einem Aufzug zu erreichen ist. Das alte Klavier von Weßlings Nachbarn passte in den Lift, das Neurieder nicht. So wurde ihr die Auswahl leicht gemacht. Mitarbeiter des kommunalen Bauhofs schraubten Räder an das Kraillinger Exemplar. Weßling reinigte es. Von Klavierbau Stoll aus Gauting wurde es gestimmt, und jetzt steht es der Allgemeinheit zur Verfügung. Einen passenden Stuhl überlässt die Musikschule Planegg-Krailling leihweise.

Kosten nur fürs Stimmen

„Es hat keine Konzertqualität“, sagt Weßling über das neue Instrument. Doch es funktioniere tadellos. Und bis auf das Stimmen habe es die Finanzen der Gemeinde nicht strapaziert. Manchmal braucht es nicht viel Geld, um etwas zu bewegen, es braucht engagierte Menschen. Und da das Klavier bei schönem Wetter vom Keller auf die Straße und zurück gerollt werden muss, sucht Weßling noch ein paar Ehrenamtliche, die mit anpacken. Sie geht davon aus, dass das Klavier im Herbst nicht mehr oft draußen stehen wird. „Wer setzt sich bei acht Grad draußen hin und spielt“, fragt sie. Nächsten Sommer soll es dann aber richtig viel zum Einsatz kommen. Aber auch nicht pausenlos. Weßling: „Es soll auch nicht die Anwohner stören.“