Christine Borst ist Altbürgermeisterin

„Leider hat meine Energie für das letzte Jahr nicht gereicht.“ Sichtlich bewegt hat Christine Borst am Dienstagabend im Rahmen eines kleinen Empfangs im Kraillinger Rathaus die Urkunde mit der Ernennung zur Altbürgermeisterin entgegengenommen.

Krailling – Zu der kleinen Feierstunde kamen zahlreiche politische Weggefährten der ehemaligen Bürgermeisterin, neben Gemeinderäten auch Starnbergs Landrat Karl Roth und die Würmtaler Bürgermeister Uta Wüst, Brigitte Kössinger, Heinrich Hofmann und Harald Zipfel sowie Vertreter von Gemeindeverwaltung, Kirchen und Behörden. Den Ehrentitel hatte ihr der Gemeinderat am 10. Dezember vergangenen Jahres verliehen.

Christine Borst stand elf Jahre lang, von 2008 bis 2019, an der Spitze der Gemeinde, ehe sie aus gesundheitlichen Gründen ihr Mandat zur Verfügung stellen musste. Sie sei damals in Krailling, das seit Ende des Zweiten Weltkriegs stets unter der Leitung von Bürgermeistern gestanden hatte, in eine Männerdomäne eingebrochen und habe eigene Akzente gesetzt, sagte Bürgermeister Rudolph Haux in seiner Laudatio. Er erinnerte an die zahlreichen Leistungen in Borsts Amtszeit wie die Sanierung des Caritas-Kindergartens und des Rathauses, die Bebauung der Sanftlwiese und des Braun-Grundstücks. Und nicht zuletzt an ihr Herzensprojekt, das neue Ortszentrum, wofür sie als Bürgermeisterin gewaltige Fördermittel erschlossen habe. Haux bedauerte, dass die Neugestaltung noch immer nicht umgesetzt ist. „Ich hoffe, dass wir im März einen Neustart hinbekommen, sonst müsste Krailling eine traurige Ortsmitte behalten“, sagte Haux mit Blick auf die erneute Ausschreibung.

Auch im Kreistag erfolgreich für Krailling eingesetzt

Auch im Kreistag habe sich Borst erfolgreich für Krailling eingesetzt und für eine bessere verkehrstechnische Anbindung des Kraillinger Gewerbegebiets gekämpft, so Haux. Er lud sie für den 2. März als „Taufpatin“ zum Start des neuen Expressbusses X920 ein, der die KIM mit der U-Bahn-Haltestelle Klinikum Großhadern verbinden wird.

Landrat Karl Roth lobte Borsts unablässiges Engagement als Bürgermeisterin, bis zur letzten Sekunde habe sie ihr Amt hochmotiviert ausgeübt. Ihre Vorschläge im Kreistag hätten stets Hand und Fuß gehabt. Besonders hob Roth Borsts Einsatz für Frauen hervor. Auf Initiative der Kraillingerin wurde im Bayerischen Gemeindetag die Arbeitsgemeinschaft „Frauen führen Frauen“ ins Leben gerufen, die sich dafür einsetzt, die Unterrepräsentanz von Frauen in der Kommunalpolitik zu ändern.

Baupläne kann Borst auch in Zukunft verfolgen – wenn auch spielerisch. Landrat Roth hatte ihr für künftige Mußestunden mit Ehemann Günther einen Brettspielklassiker mitgebracht. Natürlich mit Landkreiskolorit: ein Monopoly mit Stationen rund um den Starnberger See.

