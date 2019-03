Krailling erlässt Haushaltssperre

Die Verwaltung hat die Notbremse gezogen: Krailling muss sparen, da die Gewerbesteuer weiter zurückgeht. Jetzt gibt es eine Haushaltssperre.

Krailling –An großen Projekten mangelt es Krailling nicht. Die Ortsmitte soll neu gestaltet werden, die Grundschule generalsaniert, und Straßenbaumaßnahmen stehen auch noch an. Jetzt aber kommt die große Überraschung: Krailling fehlt das Geld. Der Kämmerer der Gemeinde, Michael Aßmus, hat für heuer mit sieben Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Nachdem die ersten Steuerbescheide für das Gewerbe in Krailling im Rathaus eingingen, muss er seine Prognose korrigieren. Michael Aßmus: „Wir rechnen mit vier bis 4,25 Millionen Euro.“

Nun ist Sparen das Gebot der Stunde. 2. Bürgermeisterin Karin Wolf hat eine Haushaltssperre erlassen. Am 26. Februar informierte die Gemeindeverwaltung den Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung über die Lage. Neue Projekte können nun nicht mehr begonnen werden, auch wenn sie schon im Haushalt stehen. „Damit kein Millionenprojekt angefangen wird, ohne dass man die Millionen hat“, erklärt der Kämmerer.

In welchen Bereichen gespart werden soll, muss der Gemeinderat bestimmen. Er müsse klären, was die Gemeinde sich leisten könne und wolle. „Das Gesamtvolumen spricht für einen Nachtragshaushalt“, sagt Michael Aßmus. Immerhin fehlen voraussichtlich 2,75 Millionen Euro in der Kasse. Das Vorhaben, die Ortsmitte neu zu gestalten, hat der Gemeinderat bereits während der Sitzung am 26. Februar gestoppt. Wobei Aßmus sagt: „Das hat damit nichts zu tun.“ Susanne Brittinger vom Bauamt erklärt, die Ausschreibung für die Neugestaltung habe nur ein Angebot gebracht, und dieses habe auch noch 70 Prozent über der ursprünglichen Kostenschätzung gelegen. Daher sei die Ausschreibung aufgehoben worden. Wäre das Angebot im normalen Rahmen geblieben, hätte es angenommen werden müssen, so Brittinger.

Zur Sanierung der Grundschule sagt der Kämmerer: „Früher oder später wird es dazu kommen.“ Nur wie schauen die Einnahmen in Zukunft aus? Schon 2018 musste der Haushaltsansatz nach unten korrigiert werden. Die Gemeinde hatte zunächst mit acht Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet, am Ende waren es 6,9 Millionen Euro. An welchen Unternehmen der Einbruch liegt, darf Aßmus nicht verraten.

Die Vorsitzende des Kraillinger Gewerbeverbands, Heidelinde Bothe, sagt: „Es muss wohl am ein oder anderen großen Unternehmen liegen.“ Die Firma EOS, die zu den großen Steuerzahlern in der Gemeinde gehört, will jedenfalls nicht der Grund sein. „Es liegt nicht an uns“, sagt Sprecherin Claudia Jordan.