FDP trauert um Rainer Sobek

Noch am Aschermittwoch hat der FDP-Kreisverband Rainer Sobek für seine Verdienste mit dem silbernen Fischmesser ausgezeichnet. Am Freitag ist der Kraillinger nach kurzer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben.

Krailling– Die ehemalige Landesvorsitzende Sabine Leutheusser-Schnarrenberger würdigte Sobek als einen Mann, „der nie sich selbst, sondern immer die Gemeinschaft in den Vordergrund gestellt hat“. Hundesrügge bewunderte seinen Weitblick: „Europa war für ihn die Zukunft und Bayern sein Zuhause.“ Der Kraillinger Ortsvorsitzende und Nachfolger im Amt, Rudolph Haux, unterstrich Sobeks stets freundschaftliche Unterstützung und seinen mitreißenden Optimismus. Sobek, pensionierte Betriebswirt bei Wacker Chemie, wäre im Herbst 40 Jahre Mitglied in der FDP gewesen.

Sobek gehörte 13 Jahre dem Starnberger Kreisvorstand der Liberalen an, überwiegend als stellvertretender Kreisvorsitzender. Bis 2014 war er Mitglied des FDP-Bezirksvorstand an und engagierte sich vor allem in der Verkehrs- und Umweltpolitik. Im Ausschuss für Grundsatzfragen hat der Familienvater am Programm der FDP mitgearbeitet und dieses als langjähriger Parteitagsdelegierter auch mitbestimmt. Den FDP-Ortsverband Krailling führte Sobek acht Jahre lang als Vorsitzender.