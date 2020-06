Bewohner kommt vor Gericht

Es kommt Bewegung in die Aufarbeitung der Geschehnisse in der Kraillinger Asylunterkunft am 27. Juni 2019. Ein Angeklagter kommt vor Gericht. Der Termin steht jetzt fest.

Krailling– Vor dem Münchner Jugendgericht soll im August geklärt werden, was sich am 27. Juni vergangenen Jahres in der Kraillinger Asylunterkunft zugetragen hat. Wie berichtet, hatte damals eine Kontrolle der Polizei erst zu Tumulten und dann zu zwei weiteren Polizeieinsätzen geführt. Klaus-Peter Jüngst, Pressesprecher und Richter am Amtsgericht München, teilte auf Anfrage des Münchner Merkur mit, dass am 19. Mai beschlossen worden sei, die Anklage gegen einen, zum Zeitpunkt des Vorfalls 18-jährigen Afghanen zur Hauptverhandlung vor dem Münchner Jugendgericht zu eröffnen.

Zunächst war die Lage friedlich

Der Afghane soll damals zur Eskalation der Situation beigetragen haben. Ihm wurde Bedrohung, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, vorsätzliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen. Zunächst hatten Polizisten damals morgens um sechs Uhr die Asylunterkunft durchsucht. Da soll die Lage noch friedlich gewesen sein. Als der 18-Jährige später nach Hause kam, von der morgendlichen Aktion erfuhr und sich beschwerte, eskalierte die Situation. Daraufhin ermittelte erst die Staatsanwaltschaft München II, dann übernahm die Staatsanwaltschaft München I und am 21. Januar erhob diese Anklage beim Jugendrichter. Die Anklage wurde Ende Januar zur Stellungnahme an den Angeschuldigten und seinen Verteidiger geleitet, der dann die Akte, wie beantragt, zur Einsicht bekam, so Jüngst. Jetzt geht es vor Gericht.

Im vergangenen Jahr verbrachte der Angeklagte aufgrund der nun zu verhandelnden Vorwürfe bereits rund vier Monate im Gefängnis. Aktuell soll er, wie auch schon vor seiner Tat, einer geregelten Arbeit im Würmtal nachgehen. Er lebt heute nicht mehr am Ort des damaligen Geschehens. Nachdem er aus der Haft entlassen wurde, zog er nicht mehr in der Kraillinger Unterkunft ein.

Ein Verfahren wurde inzwischen eingestellt.