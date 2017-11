„Dringender Handlungsbedarf“ auf Kraillings Straßen

Krailling will im nächsten Jahr eine Million Euro zur Straßensanierung ausgeben. Das reicht gerade für das Nötigste.

Krailling – Viele Kraillinger Straßen befinden sich in einem schlechten Zustand. „Einige sind jedochin einem katastrophalen“, sagteBauamtsleiter Helmut Mayer am Dienstag im Bauausschuss. Zumindest diese will die Gemeinde im kommenden Jahr sanieren lassen und dafür mehr als eine Million Euro in die Hand nehmen. „Es geht also um die Schlechtesten der Schlechten“, konstatierte Sebastian Sefzig (FDP).

„Dringender Handlungsbedarf“ bestehe in der Waldstraße, erklärte Florian Haas vom gleichnamigen Gräfelfinger Ingenieurbüro. Für die Instandsetzung zwischen Pentenrieder- und Buchenstraße sind Kosten von 207 000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen rund 50 000 Euro für Maßnahmen im Abschnitt der Spielstraße zwischen Buchen- und Lindenstraße. Ebenfalls saniert wird 2018 die Franzstraße zwischen Albrecht-Dürer- und Elisenstraße. Kostenpunkt: rund 125 000 Euro.

Auf die bereits 2012 ins Auge gefasste Instandsetzung des Meisenwegs warten die Anwohner seit Jahren, aus Kostengründen wurde sie immer wieder verschoben. Durch die schlechte Beschaffenheit der Gehwege soll es bereits zu Unfällen gekommen sein. Für eine Komplettsanierung der 3400 m2 umfassenden Verkehrsfläche zwischen Stieglitz- und Sperberweg rechnet das Büro Haas mit Kosten von rund 600 000 Euro.

Adrienne Akontz (Grüne) erklärte, die „viel zu breite Kehrstraße“ in Klein-Hollywood sei nicht mehr zeitgemäß und solle mit grünen Randstreifen umgestaltet werden. „Ich bin nicht dafür, dass wir für ein Höllengeld wieder alles zuteeren.“ In mehreren Anliegerversammlungen hatten sich die Anwohner aber dafür ausgesprochen, die Straße im jetzigen Zustand wieder herzustellen und nur die Gehwege zu verbreitern. Die Gemeinde sei dafür verantwortlich, dass man im Hinblick auf die Kosten nur das Notwendige mache, meinte Martin Hoffmann (SPD-Fraktion). Die Gemeinde will die Planung jetzt nochmals überdenken.

In das Straßenbauprogramm für 2018 wurde außerdem die Straße Am Hang (Kosten: 230 000 Euro) aufgenommen. Anwohner beklagen, dass sich das Regenwasser in Schlaglöchern und Pfützen sammelt und durch Autos auf den Gehsteig und bis an die Gartenzäune gespritzt wird. Ferner sollen die Gehwege vor dem Rathaus hergerichtet werden. Dies sei dringend nötig, sagte Dietlind Freyer-Zacherl (FBK). „Zumal es dort keine Beleuchtung gibt.“