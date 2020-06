Eine Frage der Grundstücksgrenzen

Die Sanierung einer Straße wird von Anwohnern in der Regel freudig begrüßt. Für einige Kraillinger Bürger, die in der Sonnwendstraße wohnen, könnte ein solches Projekt allerdings reichlich Ärger mit sich bringen. Denn die Grundstücksgrenzen verlaufen dort nicht korrekt.

Krailling – Nach den Sommerferien will die Gemeinde den rund 350 Meter langen Straßenabschnitt komplett sanieren lassen – im Anschluss an Arbeiten des Würmtal-Zweckverbands, der derzeit dort Kanalarbeiten durchführt. Die Grünen haben in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats beantragt, im Zuge der Sanierung Grundstücksgrenzen zu korrigieren, da knapp 30 Quadratmeter von privaten Anliegern genutzt werden. „Die Gehwege sind in vielen Bereichen sehr schmal und im Kreuzungsbereich an den Kurven somit für die Nutzung eng. Diese Engstellen könnten aufgeweitet werden“, heißt es in dem Antrag. Vor allem im Kreuzungsbereich Sonnwend-/Parkstraße seien die fehlbelegten Flächen besonders groß.

Rechtssicherheit schaffen

Für die betroffenen Anlieger könnte eine Korrektur kostspielige Konsequenzen haben, falls Einfriedungen versetzt werden müssen. Andrea Schulte-Krauss, Fraktionssprecherin der Grünen, forderte dennoch, Rechtssicherheit zu schaffen. Andernfalls könne es passieren, dass man den neu gemachten Gehweg in ein paar Jahren wieder wegreißen müsse. Bauamtsleiter Sebastian Beel wies in der Sitzung darauf hin, dass nicht nur Gemeindegrund von Privatleuten genutzt werde, sondern auch der Gehweg der Gemeinde über Privatgrund verlaufe. Auch hier gehe es in etwa um die gleiche Fläche.

Der Gemeinderat kam schließlich einstimmig überein, das Ingenieurbüro Haas die Planung im Hinblick auf die genauen Grundstücksgrenzen aufarbeiten zu lassen. Gleichzeitig soll geprüft werden, welche rechtlichen Konsequenzen die Überbauungen haben. „Dies alles muss jetzt möglichst zügig geschehen“, betonte Beel. Schließlich will man noch im Sommer loslegen.

Nicht nur in der Sonnwendstraße herrscht Sanierungsbedarf.