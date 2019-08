Schabernack-Grundstück weiter Brachland

Das Schabernack-Grundstück in der Kraillinger Margaretenstraße liegt auch fast vier Jahre nach dem Abriss der Gaststätte brach. Einen Bebauungsplan gibt es immer noch nicht.

Krailling – Ein frischer Wind weht im Kraillinger Rathaus. An der Spitze steht mit Rudolph Haux ein neuer Bürgermeister, mit Sebastian Beel gibt es einen neuen Bauamtsleiter. Das könnte beim Eigentümer des sogenannten Schabernack-Grundstücks neue Hoffnungen wecken. Dieser hat im Sommer 2015 die Gaststätte auf dem Grundstück abreißen lassen, um dort neu zu bauen. Gemeinderäte und er waren sich einig, dass das Baurecht, das der Bebauungsplan ermöglicht, keine Seite glücklich stimmt. Beide Parteien wollten ein Langhaus. Doch genau das gibt der Plan aktuell nicht her. Also ist ein neuer Bebauungsplan erforderlich.

Noch vor einem Jahr rechnete der damalige Bauamtsleiter Helmut Mayer damit, dass man dies bis heuer schaffen könne (wir berichteten). Doch bislang schaut es nicht danach aus. „Da ist nichts vorwärtsgegangen“, meint der Eigentümer des zentral gelegenen Grundstücks. Man müsse mit der Gemeinde offensichtlich Geduld haben, er selbst könne nichts beschleunigen. Aber er gibt zu: „Ich habe damit gerechnet, dass das eigentlich schneller geht.“ Schließlich handle es sich bei der Baulücke um eine wichtige Fläche in der Ortsmitte.

Thema kommt demnächst wieder auf die Tagesordnung des Bauausschusses

Es ist nicht so, dass die Gemeinde untätig war. Sie hatte zunächst eine städtebauliche Untersuchung für das Quartier Margareten-, Elisen-, Franz- und Hans-Sachs-Straße in Auftrag gegeben. Damit sollte geklärt werden, welche Auswirkungen eine Bebauungsplanänderung haben würde und wie ein neuer Plan aussehen könnte. Als das Ergebnis der Untersuchung dem Bauausschuss am 12. März dieses Jahres vorgestellt wurde, habe sich der Bauausschuss aber nicht auf ein weiteres Vorgehen festlegen können, erklärt Bauamtsmitarbeiterin Christine Schenk. „In einer der nächsten Sitzungen des Bauausschusses wird das Thema wieder auf der Tagesordnung stehen“, sagt Schenk. Nur wann genau, weiß sie nicht.

„Die Gemeinde hat andere Probleme“, meint der Eigentümer. Ein neuer Bürgermeister und ein neuer Bauamtsleiter müssten sich erst einarbeiten. Mit dieser Vermutung liegt er nicht ganz falsch. Bürgermeister Haux meint, er könne noch nicht viel zu dem Thema sagen. Nur so viel: „Mein eigenes Interesse ist, dass es da weitergeht.“ So darf sich der Eigentümer Hoffnungen machen, dass sich mit dem frischen Wind im Kraillinger Rathaus etwas tun könnte – 15 Jahre nachdem Kauf des Grundstücks und vier Jahre nachdem das Schabernack der Abrissbirne zum Opfer fiel.