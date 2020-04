Betreiber lässt Gleise erneuern – und Naturschützer toben

Die Gleise des Kraillinger Tanklagers werden erneuert. Erste Vorbereitungen dafür laufen. Das rief jetzt Germeringer Naturschützer auf den Plan.

Krailling – Öl und Gas sollen auch künftig über die Schiene ins Kraillinger Tanklager kommen. Dazu müssen sämtliche Gleise ab dem Gleisanschluss in Freiham und im Bereich des Tanklagers erneuert werden. Künftig sollen die Züge leiser rollen. Die Arbeiten haben im Februar begonnen und sollen im Juni enden.

Bernhard Breitsameter, Geschäftsführer der G1 Krailling Real Estate GmbH, der das Tanklager gehört, informierte vorab sämtliche betroffene Gemeinden über die anstehenden Arbeiten, damit etwaige beunruhigte Bürger informiert werden können. Trotzdem schlugen in der vergangenen Woche die Wellen hoch. „Naturfrevel am Karfreitag“ nannte die Vorsitzende des Germeringer Bund Naturschutz, Annette Kotzur, was Vereinskollegen in der Woche vor Ostern entlang der Gleise auf Germeringer Flur entdeckt hatten. „Auf brutalste Art und Weise wurden vor Ostern und selbst am Karfreitag die Gehölze auf ganzer Länge und beidseits des Tanklager-Industriegleises mit einem Schienen gebundenen Fahrzeug bearbeitet“, beschwerte sich Kotzur. Das sei ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz, wonach solche Eingriffe nach dem 1. März unzulässig seien.

Untere Naturschutzbehörde schaltet sich ein

Der Aufschrei des Bund Naturschutz rief die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Fürstenfeldbruck auf den Plan. Am Freitag fand ein Ortstermin mit Vertretern des Landratsamtes, der Stadt Germering, des Bund Naturschutz und Bernhard Breitsameter statt. Gemeinsam liefen sie die rund 2,7 Kilometer lange Gleisanlage zwischen Krailling und dem Tanklager ab. Fazit: „Es ist alles in Ordnung“, sagt der Geschäftsführer. Die Gleistrasse sei bereits im Februar freigeschnitten worden, um für die Arbeiten Platz zu schaffen.

Bahnbaufirma arbeitete „gschlampert“

In der Woche vor Ostern sei dann die von ihm beauftragte Bahnbaufirma noch einmal mit einem Mulcher „drübergerumpelt“, wie Breitsameter sagt. Dabei sei kein Gehölz entfernt worden. „Der hat aber gschlampert gearbeitet, das war unsensibel der Natur gegenüber.“ Breitsameter ist diplomierter Forstwirt, er weiß, wovon er spricht. Und entsprechend verärgert zeigte er sich. Die beiden bei der Aktion verletzten Bäume verarzteten er und seine Mitarbeiter am Donnerstag mit künstlichem Baumharz.

Bei der Besichtigung am Freitag hätten die Beteiligten vereinbart, dass die Tanklager-Betreiber nach Beendigung der Baumaßnahme in einem Bereich neben den Gleisen noch zusätzliche Äste wegmulchen und Sandhaufen sowie Asthaufen oder Mulchen hinschütten. „Dort sollen sich dann Schlangenarten ansiedeln“, so Breitsameter.

Ende gut, alles gut? Petra Heber von der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Fürstenfeldbruck meint grundsätzlich: ja – was das Tanklager betreffe. Doch die österreichische Bahnbaufirma bekomme jetzt eine schriftliche Anhörung zugeschickt. Telefonisch erfuhr Heber bereits, dass man in Österreich weder den Karfreitag als Feiertag noch den 1. März im Naturschutzgesetz kenne. Sie weiß, dass das deutsche Naturschutzgesetz derartige Maßnahmen nach dem 1. März zulasse, wenn diese der Verkehrssicherungspflicht dienen. „Die Schienen sind gebrochen, und das muss jetzt gemacht werden“, sagt sie. Weiter stünden einige der kaputten Bäume am Waldrand, und dieser sei ebenfalls von der 1. März-Regelung ausgenommen. Heber geht der Sache aber nach.

Auch Schwellen werden ausgetauscht

Bernhard Breitsameter ist enttäuscht, dass der Bund Naturschutz nicht direkt mit ihm sprach. Er sei bemüht, mit den Nachbarn gut auszukommen. Wenn jetzt alle Gleise zum und im Tanklager erneuert werden, wie zuletzt 1973, werden auch die Schwellen ausgetauscht. Die Tanklager-Betreiber haben sich entschieden, wieder Holz- statt Betonschwellen zu verwenden, da diese leiser seien. „Auch das neue Gleis soll ein anderes Profil haben und dadurch leiser sein.“ Für die Arbeiten müsse neben den Gleisen Platz geschaffen werden. Selbstverständlich ist für Breitsameter, dass dies im Einklang mit dem Naturschutz geschieht.