Kulturelle Hürden der Integration

Von: Martin Schullerus

Referentin und Gastgeber: Dr. Sieglinde Eva Tömmel und BIK-Vorsitzender Konrad Kraft. © Michael schönwälder

Hunderte Asylbewerber und Flüchtlinge leben im Würmtal, und die Integration klappt nur teilweise. Woran das liegt und was dagegen zu tun sei, thematisierte die Bürgerinitiative Krailling (BIK) jetzt bei einem Diskussionsabend mit Blick auf Flüchtlinge aus Afghanistan.

Gräfelfing – „Asylbewerber in Krailling – Für immer Fremde oder schon gute Nachbarn?“ war der Abend überschrieben. In den Räumen des Betreuten Wohnens in der Margaretenstraße kamen gut 20 Teilnehmer zusammen – vor allem Aktive der Flüchtlingshilfe im Würmtal. Dabei zeigte sich, dass es eine nennenswerte Überlappung zwischen der BIK und dem Helferkreis Asyl in Krailling gibt.

Als Referentin des Abends war Dr. Sieglinde Eva Tömmel geladen, die in Planegg eine Praxis für Psychotherapie und Psychoanalyse betreibt. Nach 2015 bot sie eine ehrenamtliche Traumasprechstunde an und kam so in Kontakt mit vielen afghanischen Flüchtlingen. Daraus entstand eine umfassende Beschäftigung mit deren Land, Geschichte und Kultur – und das Buch „Flucht nach Deutschland – Afghanen zwischen Herkunft und Ankunft.“ Die Referentin ging ausführlich auf die Kultur der Afghanen ein, die wie ein unsichtbarer Schutz die Persönlichkeit umhülle. Durch Migration könne diese Hülle Risse bekommen, werde aber nicht leichtfertig abgelegt. „Das sitzt ganz tief, auch unbewusst und ungedacht“, so Tömmel. Deshalb sei Migration so komplex und das Verständnis der Kultur dieser Menschen so wichtig.

Die meisten afghanischen Flüchtlinge im Würmtal gehören der Ethnie der Paschtunen an, die sich als eigentliche Afghanen verstehen und besonders stolz und traditionsbewusst sind. Vor allem sind sie stark patriarchalisch strukturiert. Nur Männer können Familienoberhaupt sein, selbst im Knabenalter. „Die afghanischen Frauen werden dagegen infantilisiert, dabei sind sie wunderbare, einfühlsame Mütter und könnten in helfenden Berufen als Krankenschwester, Ärztin, Lehrerin ganz hervorragend zum Einsatz kommen“, so Tömmel. Die Männer seien in einfacheren Handwerksberufen geschickt. Wichtig sei, ihnen eine Arbeitserlaubnis zu geben. „Denn wer sechs Jahre herumsitzt, wird depressiv.“

Die lebhafte Diskussion mit den Flüchtlingshelfern zeigte, wie idealistisch und zugleich realistisch diese Menschen in ihrem Ehrenamt tätig sind. Ulrich Essig gab zu bedenken, dass die afghanischen Männer in der Praxis teils sehr geschickt seien. „Aber wegen der Theorie ist es sehr schwierig, sie durch die Berufsschule zu bringen.“

Gelungene Ausbildung

BIK-Vorsitzender Konrad Kraft berichtete hingegen von gelungenen Schul- und Berufsausbildungen, freilich in der jüngeren Altersgruppe. Er wünsche sich, dass deutsche Jugendliche mit den afghanischen ins Gespräch kämen, das könnte motivierend sein. Die Ehrenamtlichen des Helferkreises Asyl aus Krailling wiederum bedauerten, dass die Familien aus der Container-Unterkunft Kontakte erschwerten. Die Mädchen dürften ab zwölf Jahren kaum noch raus. Zugleich würden diese Kinder auf keinen Kindergeburtstag eingeladen.

Außerdem seien Rückschläge zu beklagen. „Wir lassen uns oft täuschen von Deutschkenntnissen und Vollzeitarbeit. Und dann gibt es einen Rückfall in traditionelle Muster“, sagte eine Besucherin. In der Container-Siedlung gebe es zum einen immer noch Männer, die ihre Frauen schlügen, selbst wenn sie schwanger seien, bestätigten mehrere Mitglieder des Helferkreises. Zugleich hätten einige Frauen ihre Männer verlassen – eine furchtbare Schande für die Patriarchen. „Einige Männer haben davor richtiggehend Angst.“ Hier bräuchte der Helferkreis mehr deutsche Männer, die mit den Afghanen das Gespräch suchten, um aufzuklären und Ängste abzubauen.

Zur Sprache kam auch, dass die sogenannten Altflüchtlinge ab 2015 – Afghanen, Syrer, Afrikaner – sich aktuell als Flüchtlinge zweiter Klasse sähen: Die ukrainischen Flüchtlinge würden sich nicht nur leichter integrieren, sie würden auch von Staatswegen in vieler Hinsicht bevorzugt. „Unsere Flüchtlinge fühlen sich zurückgesetzt, und das zu Recht“, sagte eine Helferin.

Tömmel erinnerte, niemand wolle den Afghanen ihre Kultur nehmen, die sollten und müssten sie behalten. „Aber als Mindeststandard müssen sie Dinge wie den Rechtsstaat, die Demokratie und die Trennung von Staat und Religion akzeptieren.“ Afghanen würden sich niemals so integrieren, „wie wir uns das vorstellen. Das ist ein großes Missverständnis“.

Als Fazit stellte Konrad Kraft fest: „Wir müssen mit den Flüchtlingen viel Geduld aufbringen und uns zugleich informieren, um Fehler zu vermeiden und keinen Widerstand aufzubauen.“ Ein Teilnehmer wünschte sich „eine Liste der Fettnäpfchen und eine Liste der Gemeinsamkeiten“. Einig waren sich alle, dass Integration eine schwere Arbeit sei – für beide Seiten. Tömmel: „Wir müssen lernen, uns gegenseitig zu verstehen.“ Für immer Fremde oder schon gute Nachbarn? Die Antwort musste an diesem Abend lauten: Weder, noch. Sondern irgendetwas dazwischen, hoffentlich auf dem Weg in die gute Richtung.