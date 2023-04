Landtagsausschuss für Tanklager-Rückkauf

Von: Kathrin Böhmer

Das Kraillinger Tanklager scheint zum Verkauf zu stehen. Das geht zumindest aus einem Antrag hervor, den der Wirtschaftsausschuss des Landtags jetzt angenommen hat. Er fordert den Rückkauf des Geländes durch den Bund.

Krailling – Einige haben diese Forderung bereits Anfang März erhoben, nun schließt sich der Wirtschaftsausschuss des Landtags an: „Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich beim Bund für den Kauf des Tanklagers in Krailling einzusetzen“, berichtet Benjamin Miskowitsch, Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost (CSU, Germering gehört dazu). Das habe der Wirtschaftsausschuss beschlossen, heißt es es in einer Pressemitteilung, die der Abgeordnete nach der Ausschusssitzung am Donnerstag verschickte.

Den Antrag zu dem Beschluss hatten Miskowitsch und weitere Abgeordnete von CSU und Freien Wählern Ende März eingereicht. In der Begründung heißt es, dass das Gelände, das 2016 von Krailling Oil erworben worden war, wohl zum Verkauf stehe. Man habe dies durch „Quellen erfahren, denen das Areal angeboten wurde“, sagte Miskowitsch auf Nachfrage unserer Zeitung. Brisant ist dies auch, weil im Februar bekannt wurde, dass die Eigentümer große Pläne für das 252 Hektar umfassende Gebiet haben. Entstehen soll ein Verladeterminal, um Güter quasi direkt von der nahen A96 (möglicherweise über eine neue Autobahnausfahrt) auf die Schiene zu bringen. Das Ziel: in einigen Jahren ein Anschluss an den Brenner-Basistunnel. Als Investor tritt die tschechische Firma Metrans auf.

Lokalpolitiker zeigten sich entsetzt von den Dimensionen. Auch Miskowitsch sieht das Vorhaben kritisch. „Es ist Unfug, in einem dicht besiedelten Gebiet einen solchen Umschlagbahnhof realisieren zu wollen.“ Miskowitsch ergriff deshalb mit seinem Antrag im Landtag die Initiative.

„Angesichts der aktuellen geopolitischen Lage kann diese Anlage zur Resilienz der Bundesrepublik Deutschland beitragen“, heißt es in der Begründung. „Mit dem Kauf des Tanklagers könnte die Krisenvorsorge verbessert werden, auch wenn die Lagerkapazitäten derzeit vertraglich für den eigenen Bedarf gesichert sind“, erklärt Miskowitsch.

Das Fassungsvermögen der 32 Tanks liegt demnach bei 125 000 Kubikmetern. Diese sind an das NATO-Pipeline-Netz angebunden und per Bahn erreichbar. Die Lagerbedingungen für Treibstoffe seien dank gleichbleibender Temperaturen in den unterirdischen Tanks ideal.

Im Wirtschaftsausschuss sei die Mehrheit der Argumentation gefolgt, berichtet Miskowitsch in der Pressemitteilung. Abgesehen von den Grünen: Nach deren Ansicht sei das Gelände für eine Versorgungssicherheit nicht entscheidend. „Die Grünen verkennen dabei aber, dass das Lager nicht zwingend nur für fossile Kraftstoffe genutzt werden kann, sondern auch für Wasserstoff oder Green Fuels“, so Miskowitsch.