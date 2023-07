Naturwissenschaft für die Kleinsten

Auszeichnung für „Big Little Moments“ Krailling

Forscher- und Entdeckergeist steckt schon in den Jüngsten. Die Kinder der Kraillinger Tagesstätte „Big Little Moments“ haben in den vergangenen Monaten viel über Pflanzenwachstum gelernt. Ihre Neugier – und ihre Geduld – wurde jetzt mit schmackhaften Früchten und mit einer Auszeichnung belohnt.

Krailling – Die bilinguale Kinderkrippe „Big Little Moments“ erhält die bayernweite Auszeichnung für das Forschungsprojekt „Es funktioniert?!“. Ins Leben gerufen hat es die Bildungsinitiative „Technik – Zukunft Bayern“ des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft. Damit ist die Kraillinger Einrichtung die einzige Kinderkrippe in Bayern, die sich heuer über diesen Preis in dieser Kategorie freuen darf.

„Fünf Einrichtungen wurden ausgezeichnet, aber nur eine Krippe,“ erzählt Andrea Klinger von „Big Little Moments“. Begonnen habe die sogenannte MINT-Bildungserlebnisreise – die Abkürzung steht im schulischen Kontext für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – im Frühjahr. Die dreizehn Kinder der Tagesstätte, alle zwischen einem und drei Jahren alt, machten bei einem Waldspaziergang eine Entdeckung: Da tauchen plötzlich „Dinge“ aus dem Erdboden auf. „So kamen wir auf die Idee und haben uns beim Bildungswerk beworben,“ so Klinger weiter.

Hochbeete bepflanzt

Nach der Devise „A little dirt never hurt“, ein bisschen Dreck tut nicht weh, pflanzten die Kinder in einem extra angelegten Hochbeet Erdbeeren, Himbeeren, Paprika- und Tomaten sowie verschiedene Gewürze wie Pfefferminze und Rosmarin. Regelmäßig pflegten, hegten und wässerten die kleinen Gärtnerinnen und Gärtner ihre Pflanzen. Gleichzeitig entdeckten und forschten sie aber und beobachten ganz genau, was wächst und vor allem wie schnell.

Dieser Prozess von der Blüte bis zum essbaren Gemüse forderte dem ein oder anderen sicherlich etwas an Geduld ab. Somit war der tollste Augenblick dann, als die Kinder zum ersten Mal ihre eigenen Früchte ernten und tatsächlich essen konnten, erinnert sich Andrea Klinger. Von den Erzieherinnen wurde das Projekt über mehrere Monate mit Fotos und Notizen dokumentiert.

„Der Umgang mit den natürlichen Elementen wuchs auch in den Kindern behutsam heran – die Achtsamkeit gegenüber den Pflanzen, den Tieren und gegenüber der Erde, die zwar dreckig macht, aber völlig okay ist,“ so die Begründung der Jury. Die Auszeichnung ist mit 500 Euro dotiert. Klinger: „Wir haben das Geld bereits investiert.“ Die Kinder der Krippe „Big Little Moments“ haben jetzt neue Sonnensegel über dem Essbereich und dem Sandkasten.

Carolin Högel