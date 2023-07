Krailling: Neues Konzept für alten Friedhof

Teilen

Der alte Friedhof in Krailling soll umrandete Schollenfelder bekommen, wo bis zu 50 Urnen Platz finden. © Dagmar Rutt

Integrierte Urnenfelder, mehr Bäume und Blühwiesen sollen den alten Kraillinger Friedhof attraktiver machen. Die geschützte Blauflügelige Ödlandschrecke könnte zur Herausforderung werden bei der Neugestaltung.

Krailling – Der alte Kraillinger Friedhof soll mit mehr Bäumen und Blühwiesen attraktiver gestaltet werden, wobei das Hauptaugenmerk auf neu zu schaffende Urnenfelder liegt. Ein vorgelegtes Konzept nahm jetzt der Finanz-, Sozial- und Kulturausschuss des Gemeinderats kürzlich zur Kenntnis.

Hintergründe sind sind die vielen aufgelassen Gräber, die sich aufgrund ihrer verstreuten Lage nicht optimal für Urnenbestattungen auf größeren Fläche anbieten, sowie das stark dezimierte Angebot an Baumurnengräbern auf dem oberen Parkfriedhof. Das neue Konzept „Integrierte Urnenfelder“ stellte das Landschaftsarchitekturbüro Terrabiota aus Starnberg vor. „Es handelt sich lediglich um einen Entwurf, eine Art Skizze“, betonte Jan Günther von Terrabiota.

Die Vorgaben der Gemeinde, „eine gestalterische und atmosphärische Aufwertung des Friedhofsgrundstücks mit einem Fokus auf pflegeleichte Urnenbestattung“, zeigten sich in dem Vorschlag, sogenannte umrandete „Schollenfelder“ in den Bestand einzufügen. Innerhalb dieser nach und nach anzulegenden Schollen sollen neue Bäume gepflanzt werden, in den Blühwiesen könnten 40 bis 50 Urnen Platz finden. Die Namen der Verstorbenen könnten auf einer Stele innerhalb der Scholle angebracht werden, sagte Günther. Es sei eine offene Gestaltung mit Parkcharakter.

Pro Urne 1,5 Quadratmeter

Von diesen Schollenfeldern mit einer Größe von zirka 20 mal 7 Meter befinden sich bereits einige auf dem Planentwurf eingezeichnet – überwiegend im südöstlichen Teil des Friedhofareals, wo es den Planern möglich war, zusammenhängende Flächen in eine Scholle zu generieren. Für eine Urne stünde eine Fläche von 1,5 Quadratmetern zur Verfügung. Eine Gesamtumgestaltung des Kraillinger Friedhofs sei nicht realisierbar, da in den nächsten Jahrzehnten bestehende Gräber erst nach und nach aufgelassen werden könnten. So bestehe dieses Konzept aus einem harmonischen Miteinander zwischen Grabbestattung und Urnenfeldern.

Starten möchte die Gemeinde mit drei bezeichneten Schollenfeldern. Kostenschätzung pro Urnenfeld: 50 000 Euro. Diese Beträge müssen nun in den Haushalt 2024 eingestellt werden, um überhaupt die Möglichkeit einer realistischen Planung und Umsetzung zu wahren.

Die Planungs- und Umbaukosten beeinflussen auch die Friedhofsgebühren. Damit würden die Gräber sicherlich teurer, erklärte Franz Wolfrum von der Gemeindeverwaltung auf Merkur-Anfrage. Eine Preisveränderung sei nach diesem Konzept von langsamer Natur, da die Urnenfelder nach und nach entstehen sollen.

Konzept für Neugestaltung kommt gut an

Knackpunkt der neuen Friedhofsgestaltung könnte allerdings der Nachweis der Blauflügeligen Ödlandschrecke sein. Laut Terrabiota liegt derzeit zwar noch kein abschließendes Gutachten vor. „Trotzdem können wir jetzt schon sagen, dass die gefährdete Ödlandschrecke mittlerweile flächendeckend auftritt und besonders die aufgelassenen Grabstellen besiedelt hat“, teilte Landschaftsarchitekt Günther mit. Als Lösung könne ließen sich Trittsteine etablieren. Bürgermeister Rudolph Haux schlug alternativ eine Extrafläche am Rand als geeignetes Habitat vor.

Die Neugestaltung des alten Friedhofs stieß im Ausschuss auf große Zustimmung. „Das wertet den Friedhof auf jeden Fall auf“, äußerte sich Andrea Schulte-Krauss (Grüne). „Die Bürger fragen Urnenbestattungen nach. Damit machen wir es attraktiver.“ Stephan Bock (SPD) versprach sich mit dieser ersten Skizze einen „Einstieg in ein sehr dynamisches Konzept.“

Carolin Högel