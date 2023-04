Offene Zukunft des Bauhofs verunsichert Gartler

Teilen

Ist dieses kleine Idyll bedroht? Der Verein für Gartenkultur Krailling (im Foto Vorstandsmitglied Heidi Weigert), ist besorgt, dass für die künftigen Planungen für den benachbarten, kürzlich aus Brandschutzgründen stillgelegten Bauhof auch Teile des Vereinsgrundstücks beansprucht werden könnten. © Dagmar Rutt

Der Vorstand des Vereins für Gartenkultur Krailling (GLV) hat angesichts der ungewissen Zukunft des benachbarten Bauhofs die Notbremse gezogen und den Arbeitseinsatz der aktiven Vereinsmitglieder auf ein Minimum reduziert.

Krailling - Das Gelände an der Fischerfeldstraße werde weiterhin gepflegt, erklärte Heinz Gießler, Vorsitzender des Vereins für Gartenkultur Krailling. Damit ändere sich für die Gäste, die den Garten an der Pentenrieder Straße besuchen möchten, erst einmal nichts. Grundsätzlich verzichte man aber ab sofort auf Investitionen in die Zukunft.

So wird es eine Sanierung der Regenwasserzisternen und das geplante Sträucherbiotop nicht mehr geben. Auch die bereits begonnene gärtnerische Gestaltung des an den Bauhof angrenzenden Teils würde mit sofortiger Wirkung eingestellt, so Gießler weiter. „Wir haben hier schon hunderte ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert. Jetzt verpulvern wir erst einmal keine mehr.“ Hintergrund dieser rigorosen Maßnahme ist die Stilllegung des Bauhofs vor ein paar Wochen (wir berichteten). Seitdem wird in der Verwaltung unter Hochdruck nach einer Lösung – Sanierung, Umbau oder Erweiterung des Bauhofgeländes – gesucht. Um überhaupt starten zu können, beschloss der Bauausschuss kürzlich, den Bebauungsplan in diesem Gebiet auf das Gelände des Bauhofs und des Gartenbauvereins auszudehnen. Laut GLV halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die Gemeinde den Bauhof Richtung Garten ausdehnen will. Außerdem sprach Bürgermeister Rudolph Haux kürzlich von einer möglichen Suche nach einer Tauschfläche für den Gartenbauverein. Alles Dinge, die bei den Gartlern zu „großer Verunsicherung“ geführt haben. „Bevor wir nicht wissen, was mit unserem Vereinsgelände geschieht, stellen wir die Arbeiten deshalb ein“, äußerte sich Heinz Gießler. Es sei auch keiner mehr groß motiviert. Und weiter: „Wir brauchen kein Baurecht. Unsere Gebäude sind genehmigt, und wir wollen auch nicht erweitern.“

Auf Nachfrage sagte Bürgermeister Rudolph Haux am Donnerstag, dass derzeit überhaupt noch keine konkreten Planungen für den Bauhof existieren. Seine Äußerung zu einer Tauschfläche nannte Haux im Nachhinein „unbedacht“. „Wir wollen dem Gartenbauverein nichts wegnehmen oder in das Gelände irgendwie eingreifen.“ Schade fände er allerdings, dass der Verein nicht das persönliche Gespräch mit der Verwaltung suche, sondern die Kommunikation darüber öffentlich stattfinde.

„Für uns bleibt es eine schwierige Situation“, sagt Gießler. Man sei schließlich nur Pächter des gemeindeeigenen Grundstücks.

Carolin Högel