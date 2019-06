Polizei findet stark beschädigten Seat

Ein stark beschädigter Seat und vom Fahrer keine Spur: Dieser Anblick bot sich am Mittwochmorgen einer Straife der Planegger Polizeiinspektion.

Gegen 6 Uhr entdeckten die Beamten auf einem Wiesenstück an der Sanatoriumstraße in Krailling den kaputten Pkw. Offenbar war der Seat von der Fahrbahn abgekommen und hatte zunächst einen Baum gestreift. Der Airbag hatte ausgelöst und das Fahrzeug war schließlich auf der Wiese zum Stehen gekommen. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrzeuglenker möglicherweise in der Nähe zusammengebrochen war, suchte die Polizei den näheren Bereich ab. Gleichzeitig ermittelte die Dienststelle, dass der Seat auf ein Autohaus zugelassen war. Man nahm Kontakt auf und erreichte schließlich auch den Nutzer, einen Angestellter. Der war unverletzt geblieben. Der Baum blieb ebenfalls praktisch unversehrt, lediglich etwas Rinde fehlte. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 25 000 Euro. Das Münchner Autohaus kümmerte sich selbst um das Abschleppen des Unfallwagens. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.