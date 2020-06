Psychoterror gegen Hundebesitzer

Ein Unbekannter droht, den süßen Terrier der Kraillinger Familie Raith umzubringen. Es ist nicht die erste Drohung - ein Hund wurde bereits vergiftet.

Krailling – Die Kraillinger Familie Raith muss seit Jahren immer wieder Psychoterror und Drohungen gegen ihre Hunde aushalten. 2012 verendete ihr Jack Russell Terrier Timmy qualvoll, nachdem er einen in den Garten geworfenen Köder gefressen hatte, der mit Schneckenkorn vergiftet war. Später wurde ein Nachbar der Familie zu mehreren tausend Euro verurteilt. Er hatte unter anderem Sohn Tobias Raith mit einer Waffe bedroht, nachdem er und andere Jugendliche am Tag nach dem Tod Timmys spätabends angetrunken bei ihm geklingelt und ihn zu dem Vorfall befragt hatten.2016 wurde auch der neue Hund der Familie, Jimmy, mit einem Grablicht am Gartentor, auf dem ein schwarzes Kreuz sowie ein Foto eines Jack Russell Terriers abgebildet waren, bedroht. Danach herrschte erst mal Ruhe – bis zum Freitag vergangener Woche.

Holzkreuz an der Gartentür

Als Andrea Fleer-Raith an diesem Freitagmorgen zur Gartentür ging, um die Zeitung zu holen, hing dort ein Holzkreuz. Darauf war wie seinerzeit auf dem Grablicht wieder ein Hundekopf abgebildet, außerdem die Jahreszahl 2020 und ein Fragezeichen. „Es ist das gleiche Schema wie früher, und wir denken daher, dass es wieder der gleiche Täter ist“, sagt Helmut Raith.

Seitlich an dem Kreuz befindet sich ein Maulkorb-Aufkleber – wohl eine Aufforderung, dass die Familie dem Hund einen Maulkorb anlegen soll, damit er weniger bellt. „Doch das darf man bei so einem kleinen Hund nicht machen und es wäre Tierquälerei. Jimmy ist auch wesentlich ruhiger als unser ermordeter Timmy“, sagt Helmut Raith.

Seit diesem Frühjahr hat ein Nachbar der Familie in der Bergstraße ebenfalls einen Hund. „Wenn zum Beispiel der Briefträger kommt, bellen sich beide Hund manchmal gegenseitig hoch. Ab und zu schaltet sich dann noch ein anderer Hund aus der Straße mit ein“, erzählt Helmut Raith. Dies könnte möglicherweise der Grund sein, warum die Drohungen nach mehreren Jahren Pause jetzt wieder losgehen. Gegen die Familien der beiden anderen Hunde gab es aber bisher keine Drohungen.

Familie erstattet Anzeige bei Polizei

Für Familie Raith ist es ein Schock, dass sie wieder um das Leben ihres Hundes fürchten müssen. Die Familie hat wie in den anderen Fällen Anzeige bei der Planegger Polizei erstattet und Jimmy vorerst woanders untergebracht, damit er erst einmal aus der Schusslinie ist. „Eine erneute Tötung würden wir psychologisch nicht mehr schaffen“, sagt Helmut Raith. Die Kraillinger Familie hat keinen konkreten Verdacht, wer hinter der Drohung und dem Mord an Timmy steckt. Es muss wohl aber ein Anwohner sein, den das Bellen des Hundes stört.

Bleibe gesucht

Den Terrier Jimmy haben seine Besitzer zwar im Moment aus Sicherheitsgründen an einem anderen Ort untergebracht, dort kann er aber nicht lange bleiben. Die Familie Raith sucht daher eine neue Bleibe, wo der Jack Russell Terrier für einige Zeit leben darf. Wer der Familie helfen möchte, wird gebeten, sich per Mail in unserer Redaktion zu melden (wuermtal@merkur.de).