Ratsbegehren für KIM-Erweiterung

Initiative für mehr Gewerbe

Von Martin Schullerus schließen

Die Gemeinde Krailling könnte ihr Gewerbegebiet KIM (Kraillinger Innovationsmeile) in den nächsten Jahren maßgeblich erweitern. Diesen großen Schritt will Bürgermeister Rudolph Haux nicht gehen, ohne die Bürger mitzunehmen. Am Dienstag soll der Gemeinderat beschließen, zu dieser Frage ein Ratsbegehren durchzuführen.

Krailling – Der Gedanke ist nicht ganz neu, die Vorgehensweise und vor allem die konkrete Dringlichkeit sehr wohl. Schon 2016 hatte die Gemeinde Krailling beschlossen, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Darin sollte es um eine mögliche Erweiterung des ausgereizten Gewerbegebietes KIM zum einen um einen 4,3 Hektar großen Bereich zwischen Robert-Stirling-Ring und Pentenrieder Straße gehen, zum anderen um das 22 Hektar große Areal um das so genannte ehemalige Antennenfeld. Beide Flächen befinden sich im Landschaftsschutzgebiet und unterliegen der Bannwaldverordnung. Sie seien damit momentan der Planungshoheit der Gemeinde entzogen, betonte 2016 der mit dem Bebauungsplan KIM befasste Planer Nikolaus Brandmair vom Büro Topos. Eine Rodungserlaubnis setze voraus, dass äquivalente Ersatzflächen geschaffen werden.

Genau das soll nun geschehen. Wie Kraillings Sprecherin Solveig Butzert am Dienstag auf Merkur-Anfrage mitteilte, handelt es sich bei der nun ins Auge gefassten möglichen Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet um sieben Hektar im östlichen Anschluss an die KIM (Lise-Meitner-Straße), also um rund ein Drittel des 22 Hektar umfassenden Antennenfeldes. „Diese sieben Hektar sollen zur Gewerbefläche entwickelt werden“, so Butzert. Die gesamte übrige Fläche von 15 Hektar sei im Gegenzug als Ökokonto-Wald geplant. Ein Teil des Antennenfeldes befindet sich just zu diesem Zweck bereits im Besitz der Gemeinde Krailling.

Zur Begründung für diesen Schritt sagte Solveig Butzert, es gebe dringenden Bedarf an weiteren Gewerbeflächen. Das Rathaus würden immer wieder Anfragen erreichen –sei es von bereits ansässigen Unternehmen, die sich aufgrund ihres Erfolges vergrößern müssten, sei es von Unternehmen, die sich in der Kraillinger Innovationsmeile neu ansiedeln möchten. Beides sei heute praktisch nicht mehr möglich, aus Sicht der Gemeinde jedoch erstrebenswert.

Das gilt akut umso mehr vor dem Hintergrund größter finanzieller Schwierigkeiten der Gemeinde Krailling, die dringend auf wachsende Einnahmen angewiesen ist. „Defekte Fenster, eine stotternde Heizung, ein undichtes Turnhalldendach – eigentlich wäre eine Komplettsanierung oder gar ein Neubau unserer Grundschule dringend notwendig. Doch dafür fehlt das Geld“, schrieb Bürgermeister Rudolph Haux jüngst in einer Veröffentlichung an alle Haushalte. Hinzu kommen Dutzende fehlende Kinderbetreuungsplätze und ein Bauhof, der im März wegen gravierender Mängel stillgelegt werden musste. Seither stehen Maschinen und Geräte teilweise im Freien. Ob die Gebäude abgerissen oder saniert werden sollen, ist noch nicht entschieden. Klar ist: In beiden Fällen bedeutet es eine Investition im Bereich von Millionen – die die Gemeinde nicht hat. „Die Gemeinde sucht deshalb intensiv nach Möglichkeiten, ihre finanzielle Situation durch Verkäufe und Gewerbeansiedlungen zu verbessern“, so Haux in der Mitteilung von letzter Woche.

Die wichtige Entscheidung, ob der Gemeinderat ein Ratsbegehren zur KIM-Erweiterung auf den Weg bringt, ist in keinem Untergremium des Gemeinderates vorberaten worden, auch nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Vielmehr bereitete die Gemeindeverwaltung das Thema auf Anregung von Bürgermeister Haux vor, und er setzte es direkt auf die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 13. Juni (ab 19 Uhr). Ob es dafür eine Mehrheit geben wird, bleibt spannend. Solveig Butzert sagte im Merkur-Gespräch: „Es handelt sich um ein langfristiges Projekt. Es wird sicher eine Diskussion geben, aber ich wage keine Prognose über das Ergebnis.“

Bei einer Diskussion im Gemeinderat über eine Erweiterung des Gewerbegebietes im Jahr 2016 waren die Meinungen bezüglich des Antennenfeldes noch weit auseinander gegangen. Eleonore Zwißler (CSU) sprach damals von „Größenwahn“, Adrienne Akontz (Grüne) befürchtete einen weiteren Verlust von Lebensqualität, Rudolf Heidrich (FBK) sah die Infrastruktur als nicht ausreichend an. Dafür, zumindest die Möglichkeiten auszuloten, waren etwa Richard Siebler (CSU) und Sebastian Sefzig (FDP). Bei der Abstimmung votierten zehn Gemeinderäte für eine Aufnahme des Bereichs um das ehemalige Antennenfeld in die Machbarkeitsstudie, neun dagegen.

Ein Ratsbegehren ist – analog zum Bürgerbegehren – ein Instrument, einen Bürgerentscheid in einer wichtigen kommunalen Frage herbeizuführen. Im Falle des Ratsbegehrens stößt der Gemeinderat das Verfahren an, nicht die Bürgerschaft. Im Kraillinger Fall könnte eine Abstimmung (Bürgerentscheid) dank vorgeschriebener Fristen und Verfahren frühestens im Herbst dieses Jahres erfolgen.