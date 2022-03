Schnelles Internet für das gesamte Würmtal

Von: Andreas Deny

Teilen

Für ein flächendeckendes Glasfasernetz müssten im Würmtal Gehsteige und auch Straßen aufgerissen werden. Die GVG will dies sukzessive machen und – soweit vorhanden – Leerrohre in den Gemeinden nutzen. © dpa

Bekommt das gesamte Würmtal schon bald ein eigenes Highspeed-Glasfasernetz? Die Firma GVG will dies jedenfalls möglichst schnell umsetzen. Am Dienstag stellte sie das Projekt in Krailling vor.

Krailling – Highspeed-Internet gibt es in der Gemeinde Krailling bislang nur im Gewerbegebiet KIM, in Schule und Rathaus – vor allem dank Fördermitteln. Jetzt beginne der eigenwirtschaftliche Ausbau, erklärte Bürgermeister Rudolph Haux am Dienstagabend im Gemeinderat: „Firmen bewerben sich darum, auf eigene Rechnung Kunden anzuschließen.“

Als erster Bewerber stellte sich die Unternehmensgruppe GVG Glasfaser mit ihrer Marke „Teranet“ vor. Sie will von Gauting über Krailling, Planegg und Gräfelfing bis nach Neuried ein flächendeckendes Glasfasernetz nur für das Würmtal aufbauen. Laut Martin Schwenke, GWG-Gebietsleiter Bayern, sei man mit diesem Projekt in den Kommunen „auf offene Ohren gestoßen“.

Investor stellt eine Milliarde Euro zur Verfügung

Sukzessive will das Unternehmen, das nach eigener Aussage 80 000 Kunden in 180 Kommunen hat und derzeit auch in Puchheim tätig ist, ein sogenanntes FTTH-Netz („Fibre to the Home“) im Würmtal errichten. Dabei werden die Glasfasern, die eine Geschwindigkeit von bis zu 1000 Mbit/s ermöglichen, direkt bis in die Häuser gelegt; der Anschluss soll kostenfrei sein. Hinter der GVG stehe als Investor die Firma Palladio Partners aus Frankfurt am Main, so Schwenke. Sie habe für den Glasfaser-Ausbau eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Bei Palladio hätten unter anderem die Evangelische Landeskirche Hessen, Pensionsfonds und Rentenversicherungen Einlagen.

Krailling will Leerrohre verkaufen

Für den Aufbau des Würmtalnetzes rechnet die GVG mit rund zwei Jahren. Natürlich müssten dafür Gehsteige oder auch Straßen aufgerissen werden, räumte Schwenke ein. Doch man gehe „minimalinvasiv“ vor, etwa in offener Grabenbauweise mit einer Verlegetiefe von 60 Zentimeter bis 1,25 Meter. Das Unternehmen benötige für den Ausbau keine gemeindliche Genehmigung, betonte Wirtschaftsreferent Alexander Broschell. Doch die GVG will nur im Einvernehmen mit den Würmtalgemeinden als Kooperationspartner tätig werden. Laut Haux wird Krailling seine Leerrohre, die man bei Straßenbaumaßnahmen verlegt hat, an einen Anbieter verkaufen.

Vermarktungsquote von 40 Prozent

Für den Vertrieb werde die GVG im Würmtal Büros und einen Shop aufmachen, sagte Schwenke. Damit sich der Ausbau der neuen Infrastruktur rechnet, ist er an eine Auftragsquote geknüpft. Während der Vermarktungsphase müssen sich mindestens 40 Prozent der Wohn- und Geschäftseinheiten für „Teranet“ entscheiden. Schwenke gibt sich zuversichtlich, dass dies gelingt: „Das ist die Infrastrukturmaßnahme des Jahrhunderts.“