Schulfenster fallen aus dem Rahmen

Von: Nicole Kalenda

Die Grundschule Krailling hat derzeit große Probleme mit ihren 30 Jahre alten Fenstern. Offenbar wegen Materialermüdung brachen binnen Wochenfrist gleich an zwei Fenstern die Scharniere, ein drittes Scharnier hatte einen Riss. Foto: Nicole Kalenda © Nicole Kalenda

Zweimal innerhalb von einer Woche sind in der Grundschule Krailling Fenster aus der Verankerung gerissen. Erst im Lehrerzimmer, gestern nun in einem Klassenzimmer. Dass niemand verletzt wurde, ist ein Glücksfall.

Krailling – In der Kraillinger Grundschule dürfen ab sofort die Fenster nur noch gekippt werden. Die Gemeindeverwaltung und die Schulleitung haben damit erste Konsequenzen aus zwei Unglücksfällen innerhalb weniger Tage gezogen. Wie Bauamtsleiter Sebastian Beel auf Merkur-Anfrage bestätigt, ereignete sich der erste Vorfall in der vergangenen Woche im Lehrerzimmer. Als eine Lehrkraft gerade ein Fenster schließlich wollte, riss das Scharnier aus. „Wir sind von einem Bedienerfehler ausgegangen“, sagt Beel. Das Fenster sei langsam gekippt, die Lehrerin habe es auffangen und nach unten gleiten lassen können. Das Glas sei nicht beschädigt worden, niemand zu Schaden gekommen. Die Gemeindeverwaltung habe sofort eine ortsansässige Fachfirma informiert, die sich der Sache annahm.

Gestern lief es dramatischer ab. Die Lehrerin einer ersten Klasse hatte das Fenster am Pult vorne weit geöffnet. Auf einmal riss der Fensterflügel mit seiner etwa 1,60 mal 1,60 Meter großen Scheibe aus, fiel zu Boden und das Glas zersprang in unzählige Scherben. Glück im Unglück: Die Lehrerin, so Beel, habe sich gerade mit den Schülern im hinteren Teil des Klassenzimmers im zweiten Obergeschoss befunden, sodass niemand verletzt wurde. „Das war ein massiver Schrecken für Lehrkraft und Schüler“, sagt der Bauamtsleiter. Der Unterricht sei später in einem anderen Raum fortgesetzt worden.

Der Hausmeister und Beel wurden sofort verständigt. Der Bauhof rückte an, um die Fensteröffnung mit Holz zu verschalen. Als Sofortmaßnahme wurde zunächst angeordnet, die Fenster nicht mehr zu öffnen, bis feststeht, ob es sich um Einzelfälle handelt oder alle der rund 30 Jahre alten Fenster Gefahr laufen herauszufallen. Die Fachfirma, die schon im Lehrerzimmer tätig war, kam noch am selben Tag, um gemeinsam mit Beel Ursachenforschung zu betreiben. Die Ursache war wieder ein gebrochenes Scharnier gewesen. „Das gleiche Symptom“, so der Bauamtsleiter.

Sämtliche Fenster wurden untersucht und dabei ein weiteres mit einem Riss im Scharnier entdeckt. Offensichtlich eine Verschleißerscheinung. Die Fenster der Grundschule bestehen aus vier Elementen, oben und unten eine flache Scheibe, dazwischen zwei normale Fensterflügel. Dass die Flügel jahrzehntelang weit geöffnet wurden und der Wind sie noch weiter bis zum Anschlag aufstoßen konnte, habe die Scharniere in Mitleidenschaft gezogen. Nun sollen Öffnungsbegrenzer eingebaut werden, damit die Fenster nur noch kontrolliert aufgehen. Das Verbot, die Fenster zu öffnen, wurde aufgehoben. Die horizontalen Elemente oben und unten sowie ein Flügel dürfen wieder gekippt werden. Der Hausmeister sorgte noch gestern dafür, dass die Flügel nicht mehr komplett zu öffnen sind.

„Da waren viele Schutzengel beteiligt, dass nichts passiert ist“, sagt Beel. Durch die Vorfälle habe man das Problem erkennen und sofort reagieren können. „Es besteht keine Gefahr mehr für die Kinder.“

Der schlechte Zustand der Kraillinger Grundschule ist seit Jahren Thema, eine Generalsanierung geboten. Die Großmaßnahme wurde aus Geldmangel jedoch vorerst auf Eis gelegt. So sind die vor drei Jahren festgestellten Schäden am maroden und undichten Flachdach der Turnhalle nach wie vor nicht behoben.

Die Kraillinger Grundschule ist nicht die erste Schule im Würmtal, bei der ein Fenster unversehens kaputtging. 2014 hatte es die Gautinger Realschule getroffen, deren Neubau erst zwei Jahre zuvor eingeweiht worden war. Eines der eigens für die Schule angefertigten 90 Kilogramm schweren Fenster war damals wegen eines gebrochenen Beschlags aus der Verankerung gefallen. Dass zwei Schüler nur leicht verletzt wurden, war der Körperkraft eines 13-Jährigen zu verdanken, der noch versuchte, das Fenster abzufangen. In der Folge durften die Fenster nicht mehr geöffnet werden, bis Öffnungsbegrenzer eingebaut waren. Während Gutachten eingeholt wurden, meldete die Herstellerfirma Insolvenz an. Erst drei Jahre nach dem Vorfall konnten sämtliche Fenster wieder ohne Einschränkung geöffnet werden.