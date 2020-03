Der Senioren-Fahrdienst boomt

Der ehrenamtliche Fahrdienst für Senioren des Pfarrverbands Würmtal hat enormen Zuspruch. Das wirft aber Probleme auf.

Würmtal– Es ist eine Erfolgsgeschichte. 2016 rief der Pfarrverband Würmtal in Kooperation mit der Charlotte- und Hermann-Schober-Stiftung sowie den Gemeinden Planegg und Krailling den ehrenamtlichen Fahrdienst für Senioren ins Leben. Auch, weil für kurze Strecken kaum Taxis zu bekommen waren. 151 Fahrten verzeichnete man im ersten Jahr. Dann stieg die Nachfrage für Fahrten zum Arzt, zu Behörden oder für Einkäufe rapide. 2017 waren es bereits 401, ein Jahr später 447. Und im Vorjahr wurde mit 635 eine neue Rekordmarke erreicht. „Wir brauchen ständig Fahrer, es können gar nicht genug sein“, sagt die Kraillinger Seniorenbeauftragte Eleonore Zwißler. Derzeit sind es rund 30, die meisten selbst im Rentenalter, ein Drittel davon Frauen.

Den Fahrdienst können neben Kraillingern und Planeggern inzwischen auch Stockdorfer ordern, da der Gautinger Ortsteil zum Pfarrverband gehört. Angefahren werden nur Würmtalgemeinden, für längere Strecken etwa nach München müssen Senioren nach wie vor ein Taxi rufen.

In zweiter Reihe halten

Mehr Fahrer seien auch deshalb wünschenswert, so Zwißler, um den Einzelnen nicht über die Maßen zu belasten. Geld verdienen die Chauffeure nicht. Als Aufwandsentschädigung erhalten sie von ihren Gästen 5 Euro pro Fahrt, was zumeist gerade die Benzinkosten deckt. Zwißler will sich dafür einsetzen, dass der Fahrdienst künftig kurz in zweiter Reihe halten darf, ohne in Konflikt mit der Verkehrsüberwachung des Zweckverbands Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland zu geraten. Ihr schwebt ein Ausweis vor, den Fahrer ins Auto legen können. Viele Senioren seien nicht mehr gut zu Fuß, berichtet Zwißler, deshalb sei es wichtig, sie möglichst in Nähe ihres Fahrziels abzusetzen.

Termin rechtzeitig buchen

Wer den Fahrdienst engagieren möchte, sollte ihn möglichst mindestens zwei Tage vor seinem Termin buchen. Die Fahrdienstzentrale mit den Organisatorinnen Erika Raab und Anneliese Gaupp ist unter Telefon 96 08 66 78 erreichbar. Wer Interesse hat, ehrenamtlich Fahrten zu übernehmen, kann sich in der Fahrdienstzentrale oder bei Eleonore Zwißler unter Telefon 857 12 88 melden.