Sicherheitsbedenken hintangestellt

Die Gemeinde Krailling kann die Arbeiten für die Umgestaltung der Würmwiese ausschreiben. Sicherheitsbedenken wurden hintangestellt.

Krailling – . Der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss beschloss am Dienstag, im Wesentlichen doch an der bisherigen Ortsmitteplanung der bbz Landschaftsarchitekten aus Berlin festzuhalten. Wie berichtet, hatte der Gemeinderat zunächst aus Sicherheitsgründen eine Umplanung in Erwägung gezogen. Über die Würmwiese soll der Zugang von der Margaretenstraße zur neuen Würmbrücke geschaffen werden, die künftig das Braungrundstück mit dem Kraillinger Ortszentrum verbindet.

Für Werner Engl (Grüne) waren die Bedenken nicht ausgeräumt. Die Gefahr, dass an dieser Stelle jemand ins Straucheln komme und in die Würm stürze, sei weiterhin groß, erklärte er. Die Stufen seien versetzt angeordnet, sodass keine gerade Gehlinie möglich sei. Und die Sitztreppenanlage aus Naturstein führe direkt ins Wasser. „Ich werde dem nicht zustimmen“, so Engl. Fraktionskollegin Imme Kaiser wies zudem darauf hin, dass der Schulweg über die neue Brücke führen soll. Eventuell müsse man hier Schulweghelfer einsetzen.

Die Mehrheit der Gemeinderäte hielt die Planung aber für vertretbar. Bürgermeister Rudolph Haux, der die Uferstelle mit seinem achtjährigen Sohn besichtigt hatte, stufte die Situation als „völlig unkritisch“ ein. Überlegungen, das Ufer mit einer Mauer abzusichern, ließen sich, wie Umweltreferentin Susanne Brittinger ausführte, ohnehin nicht umsetzen. Eine derartige Verbauung sei im Überschwemmungsgebiet nicht zulässig. Auch ein Zaun biete keine Alternative. Dieser müsste außerhalb der Überschwemmungslinie errichtet werden und abbaubar sein.

Ziel der Planung ist es, einen offenen Zugang zur Würm zu schaffen. „Es wäre schade, wenn wir jetzt eine Barriere bauen“, meinte CSU-Fraktionschef Hans Wechner. Das sah Richard Siebler (CSU-Fraktion) ähnlich. Der Zugang sei „funktionell und optisch eine Perle der Ortsmitteplanung“ und werte den Bereich stark auf.

Auf Antrag von Mathias Walterspiel (CSU-Fraktion) wurde die Entscheidung nicht erneut an den Gemeinderat verwiesen, sondern im Ausschuss gefällt. Gegen die Planung stimmten Engl, Kaiser und Sebastian Sefzig (FDP). Bei der Umsetzung will man versuchen, die Kosten weiter zu senken. Susanne Brittinger machte dem Gremium in dieser Hinsicht aber keine großen Hoffnungen. „Wahnsinnige Kosteneinsparungen werden sie nicht bekommen“, sagte sie unter anderem im Hinblick auf die erforderliche Geländemodellierung und die Erdarbeiten. Für die Neugestaltung des Zugangs am westlichen Würmufer sind Kosten von rund 186 000 Euro veranschlagt. Brittinger hatte in der Vergangenheit mögliche Einsparungen in Höhe von 24 000 Euro in Aussicht gestellt.