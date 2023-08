Sonnenacker-Pächter trotzen Kartoffelkäfer

Von: Nicole Kalenda

Seit vier Jahren Sonnenacker-Pächterin: Uta Neumann inmitten ihres Bifangs in Krailling. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der Kartoffelkäfer macht den Pächtern auf dem Kraillinger Sonnenacker heuer besonders zu schaffen. Doch die lassen sich von dem Schädling in ihrer Begeisterung für Gartenarbeit nicht bremsen und legen sich stattdessen noch mehr ins Zeug.

Krailling – Die Sonnenäcker sind eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Was vor 20 Jahren mit 22 Pächtern auf einem Feld in Gilching begann, ist nun auf neun Standorte im Landkreis Starnberg verteilt. Der größte liegt in Krailling, am Grenzsaum zu Planegg. Und dort bekamen es die Pächter heuer mit dem Kartoffelkäfer zu tun.

Die Solidargemeinschaft Starnberger Land pachtet Felder von einem Landwirt, der sie vor Saisonbeginn umpflügt und die Bifänge für den Anbau vorbereitet. Bifang nennt man einen Kartoffeldamm, der 100 Meter lang ist und etwa 80 Quadratmeter umfasst. Die Hobbygärtner können die Bifänge dann von Starnberger Land pachten. Sie verpflichten sich dazu, auf ihrer Anbaufläche keine mineralischen Dünger und Pflanzenschutzmittel auszubringen. Je nach Witterung geht die Saison von Ende April bis Anfang November. Erlaubt sind nur einjährige Pflanzen, denn im nächsten Jahr gilt es, sich erneut anzumelden. Ein Bifang kostet pro Saison 66 Euro, ein halber 33. Zwischen Anfang Februar und Ende März sind Anmeldungen möglich.

Auf 113 Pächter angewachsen

Heuer gab es Mitte März noch Restplätze auf dem Sonnenacker an der Forst-Kasten-Straße in Krailling. Letztlich war die Nachfrage dann aber größer als das Angebot und eine Warteliste wurde aufgesetzt. Und das, obwohl der Kraillinger Sonnenacker vor rund drei Jahren ein weiteres Mal erneut vergrößert worden war. Östlich der Amtmannstraße hinter dem ehemaligen Planegger Schlossgut hatte der Landwirt Wilhelm Painhofer 2017 erstmals ein Stück von seinem Acker abgezweigt. Die Nachfrage war so groß, dass der Sonnenacker 2019 an die Forst-Kasten-Straße umzog und seine Fläche fast verdreifachte auf 5000 Quadratmeter, was später östlich angrenzend erweitert wurde. Waren es 2018 noch 30 Pächter an der Amtmannstraße, sind es nun 113.

Die hatten es nicht leicht. Der Saisonstart verschob sich auf Mitte Mai. Die Parzellen hätten erst später übergeben werden können, weil Painhofer mit seinem schweren Gerät auf dem regennassen Untergrund nicht durchgekommen sei und die Bifänge nicht habe rechtzeitig vorbereiten können, sagt Uta Neumann, die im vierten Jahr in Krailling einen Bifang gepachtet hat und sich ehrenamtlich im Sonnenäcker-Team der Solidargemeinschaft Starnberger Land einbringt.

Jeden zweiten Tag Schädlinge entfernt

„Als alles angesät und frisch gepflanzt war, hatten wir eine längere Trockenzeit. Im Mai und Juni gab es über mehrere Wochen hinweg keinen Regen“, so Neumann. Von Physalis bis Mohrrübe wollte alles gegossen werden. „Die Pflanzen haben viel Zuwendung gebraucht.“ Die Pächter seien mit Wasserkanistern im Fahrradanhänger oder -korb zum Acker gefahren, um das Saatgut zu wässern. Wegen der Hitze verzögere sich heuer auch die Ernte um zwei, drei Wochen.

Die hohen Temperaturen bringen ein weiteres Problem mit sich. „Kartoffelkäfer lieben die Hitze“, sagt Neumann. Zwei bis drei Wochen schaute sie jeden zweiten Tag bei ihrer Parzelle vorbei, um die Kartoffelkäfer in den verschiedenen Populationsstufen zu entfernen, als Eier, abgelegt auf der Unterseite des Blattes, als Larve und schließlich als Käfer. „In allen diesen Stadien schadet er dem Grün der Pflanze, was zur Folge hat, dass sich die Knollen nicht entwickeln.“ Inzwischen sind die Käfer, die in kürzester Zeit ganze Felder kahl fressen können, beseitigt. Das Laub der Kartoffeln färbt sich gelb, ein Zeichen, dass demnächst geerntet werden kann. Bis es so weit ist, versorgt sie sich auf ihrer Parzelle mit frischem Kopf- und Pflücksalat. „Die sind heuer super gekommen.“ Auch Bohnen und Erbsen seien erntereif. „Und die Sonnenblumen blühen wunderbar.“

Der Sonnenacker zwischen Krailling und Planegg ist nicht der einzige im Würmtal. In Gauting gibt es zwei Standorte, an der Hangstraße und an der Reismühler Straße und insgesamt 57 Pächter. In Neuried läuft es anders: Der Verein „Wir in Neuried“ (WIN) vermietet seit fünf Jahren Parzellen im dortigen Krautgarten. Interessenten können sich für 2024 auf eine Warteliste setzen lassen.