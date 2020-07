10 000 Euro für Würmtaler Tafeln

Über 10 000 Euro hat der Oldtimer Club München e.V. zusammen mit dem Hilfswerk Lions Club Starnberg e.V. in einer karitativen Aktion gesammelt. Jeweils 5000 Euro spendeten sie nun an die gemeinnützigen Hilfsorganisationen Würmtal-Tisch und die Starnberger Tafel.

Krailling – Die große Summe ist der Reinerlös der Veranstaltung des Oldtimer Clubs auf dem Kraillinger Kult-Art-Festival im letzten Jahr. An drei Tagen Kult-Art bot der Verein damals nicht nur schöne alte Autos zum Bestaunen, sondern es fand auch die traditionelle Oldtimerausfahrt statt. Außerdem gab es eine Tombola und interessantes rund um das Thema E-Mobilität zu erfahren.

„Bislang hatten wir bei unseren Veranstaltungen nie die 10 000-Euro-Marke geknackt. Umso mehr freuen wir uns natürlich über dieses sensationelle Ergebnis“, erzählt Marcus Gebhard, Mitglied und Schatzmeister des Oldtimer Clubs. Heuer wird es zwar nichts mit dem Kult-Art-Festival auf dem Gelände des Kraillinger Bauhofs. Sollte aber 2021 etwas Ähnliches angedacht sein, dann wären der Oldtimer Club München und der Lions Club Starnberg gerne wieder mit von der Partie, so Marcus Gebhard.

Charity-Oldtimerfahrt im September

In der Zwischenzeit soll es für alle Oldtimer-Liebhaber aber am 19. September dieses Jahres in Starnberg eine Attraktion in Form einer kleineren Variante der Charity-Oldtimerfahrt geben, kündigte Gebhard an. Gestartet wird um 9 Uhr beim Hotel Vierjahreszeiten in Starnberg; das Oldtimertreffen wird auf der Wiese zwischen „Undosa“ und Münchner Ruder & Segelclub platziert sein.

Der Würmtal-Tisch reagiert auf die Corona-Pandemie.

Carolin Högel