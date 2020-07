Neues Buch des Kraillinger Zukunftsforschers Thies Claussen

von Peter Seybold

Der Kraillinger Zukunftsforscher Thies Claussen hat erneut einen Blick in kommende Zeiten geworfen: In „Unsere Zukunft nach Corona“ schreibt der ehemalige Vizechef der LfA Förderbank Bayern über die Welt, die uns seiner Ansicht nach nach Corona erwartet – zum Beispiel in der Medizin, der Freizeit, bei Digitalisierung, Verkehr, Arbeitswelt und Bildung.