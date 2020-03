Esche war als „normal“ eingestuft

Der Baum, der am vergangenen Donnerstag am Kraillinger Bergerweiher auf ein vorbeifahrendes Auto stürzte und den 34-jährigen Fahrer tödlich verletzte, war von einem Sachverständigen erst drei Tage zuvor als „normal“ eingestuft worden. Die Gemeinde Krailling ließ die Esche unter anderem wegen des Astwuchses häufiger kontrollieren.

Krailling– „Die Esche wurde neben anderen Bäumen am Dienstag von einem Sachverständigen angeschaut und abgeklopft. Nach der Prüfung wurde uns per Mail mitgeteilt, dass bei dem Baum kein Handlungsbedarf besteht“, sagte Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux im Merkur-Gespräch. Kurz nach dem Unfall war zunächst unklar gewesen, ob der Baum wirklich überprüft worden war (wir berichteten). Die Esche war zwischen 45 und 65 Jahre alt und hatte einen besonders starken Astwuchs. „Da der Baum zudem direkt an einer Straße stand, ließen wir ihn wie andere entsprechende Bäume bereits seit Jahren häufiger überprüfen als andere“, so Haux. Ob dem Sachverständigen bei der Prüfung ein Fehler unterlaufen ist oder dem Baum, wie häufiger in solchen Fällen, wirklich nichts anzumerken war, wird die Staatsanwaltschaft klären. „Wir hatten bei der Arbeit mit dem Sachverständigen bisher überhaupt keinen Anlass zur Beanstandung und ein gutes Verhältnis“, sagt Haux. Ob die Zusammenarbeit mit ihm fortgesetzt wird, wird noch im Kraillinger Gemeinderat und Bauausschuss besprochen.

Die 36-jährige Lebensgefährtin des ums Leben gekommenen Fahrers, die bei dem Unfall auf dem Beifahrersitz saß, ist nach Merkur-Informationen inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der Kraillingerin gehe es körperlich gut. Sie werde wohl keine bleibenden körperlichen Schäden behalten, müsse aber den Schock noch verarbeiten.