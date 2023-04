Umweltschützer-Demo am Kraillinger Tanklager

Der Bund Naturschutz hatte am Samstag Umweltschützer aus den Gemeinden Krailling, Gauting und Germering mobilisiert, um vor der Einfahrt zum Tanklager im Kreuzlinger Forst gegen mögliche Ausbaupläne zum Güterumschlagbahnhof zu demonstrieren. © Bund Naturschutz

Den deutschlandweiten Tag des Baumes am Dienstag haben Umweltschützer im Würmtal zum Anlass genommen, um bereits am Samstag vor dem Tanklager im Kreuzlinger Forst gegen einen möglichen Umbau zum Güterumschlagbahnhof zu demonstrieren.

Krailling – „Es ist für detaillierte fachliche Stellungnahmen seitens des BN noch zu früh, denn die Planungen sind noch nicht konkret genug. Doch es ist nie zu früh, um ein Zeichen zu setzen“, schreibt der Bund Naturschutz in einer Pressemitteilung zu der Aktion. „Die Kreis- und Ortsgruppen des BUND Naturschutz (BN) der von den Planungen betroffenen Kommunen und weitere Umweltverbände wollen bereits im Vorfeld der möglichen Planungen Zeichen setzen: das Vorhaben wird nicht ohne Protest hingenommen.“ Es gelte, den umfassenden Schutz und Erhalt der Münchner Klimaschutz- und Erholungswälder zu gewährleisten, „statt Rodung und Versiegelung an allen Ecken und Enden“, so die Umweltschützer.

Mit Schildern vorm Tanklagertor

Aus diesem Grund versammelten sich am Samstag rund 20 Mitglieder der BN-Gruppen Krailling, Gauting und Germering gegenüber dem Tanklagertor an der Neuen Gautinger Straße südlich von Germering. Sie hielten Schilder hoch mit Aufschriften wie „Kein Verladebahnhof vor Germerings Haustür“, „Biotope und Bannwald schützen“, „Klimaschutz mit Artenschutz“ oder „Wiesen und Wald statt Asphalt“. Es dürfe kein Güterumschlagbahnhof auf dem Tanklager-Gelände „mit all seinen schlimmen Folgen für Mensch und Natur entstehen“, so der Tenor. Zwar seien bislang nur wenige Details bekannt, aber es sei schon von einer neuen Autobahnausfahrt bei Germering als Zufahrt für Lastwagen die Rede. Außerdem würden neue Bahntrassen benötigt, die durch den Bannwald gelegt werden sollten. Entweder durch den Harthauser Wald, etwas weiter östlich von der jetzigen Bahnstrecke zum Tanklager. Oder aber die neue Bahnstrecke solle wie vor Jahrzehnten von Gauting aus startend quer durch den Kreuzlinger Forst zum Tanklager-Areal führen. Unmittelbar von dem Projekt betroffen seien die Gemeinden Germering, Krailling und je nach Streckenführung auch Gauting. „Bei allen Projekten muss eingehend geprüft werden, ob der gewählte Standort für den gedachten Zweck der richtige ist. In diesem Fall sagen wir: Ein klares Nein!“, so die Umweltschützer.