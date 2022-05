Unterm Maibaum erklingt die Europahymne

Krailling weiht Paulhanplatz ein

Die Kraillinger haben am 1. Mai kräftig gefeiert. Doch den Krieg in der Ukraine haben sie trotzdem nicht vergessen. Die Redner betonten bei der Einweihung des Paulhanplatzes, wie wichtig der europäische Zusammenhalt ist, und die Blaskapelle spielte die Europahymne.

Krailling – Bei zwar eher frischen Temperaturen feierten Hunderte Kraillinger am 1. Mai die Einweihung des Paulhanplatzes in der neu gestalteten Ortsmitte. Zentrum des Geschehens war freilich die Aufstellung des ersten Maibaums seit neun Jahren in der Gemeinde. Nur per Muskelkraft richteten Stockdorfer Maibaumfreunde, mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr, die weißblaue Stange fast zwei Stunden auf, bevor sie unter großem Applaus und Salut der Bollerschützen in ihre endgültige Position am Rande des Paulhanplatzes geschoben wurde. Für das Design und das restaurierte Schild lobte Bürgermeister Rudolph Haux den Kraillinger Künstler Tscho Zintl.

Buden in der Margaretenstraße

In der Margaretenstraße herrschte mit Buden für das leibliche Wohl und Musik der Hochberghauser Blasmusik seit Langem mal wieder Festtagsstimmung. Dazu trugen auch die Gäste aus der französischen Partnerstadt Paulhan bei, die mit Bürgermeister Claude Valéro schon seit fünf Tagen zu Besuch sind. So feierte man nicht nur eine bayerische Tradition, sondern insbesondere die seit 1975 währende deutsch-französische Freundschaft. Auf Deutsch und Französisch erfolgten somit auch die Ansprachen der beiden Bürgermeister, des Landrates Stefan Frey und des stellvertretenden Generalkonsuls Frankreichs in München, Benoît Schneider.

Bürgermeister Haux hob die Symbolik des Maibaums, den Zusammenhalt der Bürger in einer Kommune, hervor. Denn „Gemeinsam geht alles“, so der Leitspruch auf dem Maibaum 2022. Haux übertrug diesen Gedanken auf die deutsch-französische Freundschaft, als wichtige, stabile Achse in Europa, vor dem Hintergrund „kriegerischer Zeiten“.

Kreuz Okzitaniens als Gastgeschenk

Auch sein französischer Kollege Claude Valéro betonte die Wichtigkeit dieser fruchtbaren Partnerschaft und freute sich, mit den Kraillingern feiern zu können. Als Gastgeschenk überreichte er Bürgermeister Haux ein Kreuz Okzitaniens. Paulhan liegt in der südfranzösischen Region Okzitanien. „Diese vier Arme des Kreuzes symbolisieren die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde,“ so Valéro. Die Elemente stünden unter anderem für Durchhaltevermögen, Perfektion und Gleichgewicht und inspirierten diese Städtepartnerschaft.

In seinem Grußwort ging Landrat Stefan Frey, neben der Einweihung des Paulhanplatzes, auf die Fertigstellung der neuen Ortsmitte ein. „Auch wenn es etwas länger gedauert hat, ist doch am Ende etwas Gutes herausgekommen.“ Denn dies sei das Ergebnis eines demokratischen Prozesses und damit der große Unterschied gegenüber einer Diktatur. Die Blaskapelle intonierte nach Aufrichtung des Maibaums die Europahymne „Ode an die Freude“ und unterstrich damit ebenfalls noch einmal die Bedeutung des Zusammenhalts der Europäer in Zeiten des Krieges.

Carolin Högel