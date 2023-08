Vornamen und Handwerk vererbt

Geschäft seit vier Generationen in Familienhand: Georg Schreiber und seine Mutter Brigitte Schreiber in der Metzgerei Schreiber an der Kraillinger Margaretenstraße. © Dagmar Rutt

Die Geschäftslandschaft im Würmtal hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert – da waren sich Senioren bei einem Treffen alle einig. Viele altvertraute Läden sind in andere Hände übergegangen wie Winter in Gräfelfing und Schmidbartel in Krailling, andere sind ganz verschwunden. Die Bäckereien Keller und Stoßberger-Geiger oder die Krämerei Kögel, später Roth, in Krailling sind Geschichte, der ehemalige Milchladen Schopf fiel kürzlich dem Abriss zum Opfer.

Krailling - Die Metzgerei beim Alten Wirt Eggenhofer – Scherm – Mittermüller ist einem Zahnarzt gewichen. Sie hat oft ihren Namen gewechselt, da immer Töchter sie weiterführten, blieb aber lange in der Familie. Schreibwaren Walk in Planegg gibt es seit zehn Jahren nicht mehr. Aber einige Geschäfte haben tapfer die Stellung gehalten, seit mehreren Generationen im Familienbesitz. Dazu zählt die Kraillinger Metzgerei Schreiber, zu Hause in der Margaretenstraße 51.

„Heute bleibt die Küche kalt, heut gehen wir…“ - nein, nicht in den Wienerwald, sondern in den Gastgarten zu Frau Schreiber! Diese Ankündigung wurde immer mit Begeisterung aufgenommen; von der Mutter, weil ihr Kochen und Abspülen erspart blieben, von den Kindern, weil sie nicht „essen mussten, was auf den Tisch kommt“ wie sonst, sondern ihre Leibspeisen wählen konnten. Auch der Vater freute sich auf den guten Braten aus der angeschlossenen Metzgerei von Georg Schreiber. Wenn auch leider die Gastwirtschaft, ehemals Ludwigsbad, seit 1963 nicht mehr existiert, besteht das Geschäft in der Kraillinger Ortsmitte noch heute.

Die verwandtschaftlich verbundenen Familien Schreiber und Linner haben seit vielen Jahren die Ernährung der Kraillinger sichergestellt, erst mit Mehl aus der Mühle, dann mit Fleisch und selbst gemachten Wurstwaren. Seit Georg und Magdalena Schreiber 1931 Gasthof, Metzgerei und Schlachthaus übernahmen, wird der Betrieb in vierten Generation fortgeführt. Nach schöner Tradition trugen die Söhne immer den Namen Georg, ihre Frauen waren immer fleißig zur Mitarbeit bereit.

Anneliese Schreiber hielt nach dem Tod ihres Mannes in den 70er Jahren die Stellung, bis der Sohn als ausgelernter Metzger wieder das Handwerk übernehmen konnte. Ihre Tochter, nach der Großmutter Magdalena benannt, ist vielen Kunden noch als freundliche Bedienung im Laden bekannt. Ein Foto zeigt sie mit ihrer Cousine Traudl Linner und ihrer Freundin Veronika Sanftl vom gegenüberliegenden Uhrengeschäft 1967 bei der Fahnenweihe des Schützenvereins.

Schlachthaus und Gasthof wurden zwar beim Neubau des Hauses aufgegeben. Fleisch und Wurstwaren aber gibt es wie eh und je, auch die selbstgekochten Gerichte, sobald sich Schreibers im September aus dem Urlaub zurückmelden.

Der tapfere Stier vor dem Laden hat allen Bauarbeiten der Kraillinger „Ortsmitte“ und kletternden Kindern getrotzt. Die Badehütten wie zur Jahrhundertwende gibt es allerdings nicht mehr. Statt „Ludwigsbad“ erfreut heute das italienische Restaurant „Rosario“ die Gäste.

Friederike Tschochner