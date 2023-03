Vorstoß der Grünen

Von: Volker Ufertinger

Das Tanklager Krailling verfügt schon jetzt über 14 Kilometer Gleisanlagen. Dieses Potenzial könnte nun genutzt werden, um einen großen Umschlagbahnhof zu errichten. © Dagmar Rutt

Die Grünen haben sich schon mehrfach mit Nachdruck gegen den geplanten Verladebahnhof auf dem Tanklager in Krailling ausgesprochen. Aber wie lässt er sich verhindern? Tatsache ist, dass der Bund Naturschutz und die Grünen schon seit vielen Jahren dafür plädieren, das ökologisch hochwertige Areal unter Naturschutz zu stellen, um ebensolche Großprojekte zu verhindern.

Der Kraillinger Gemeinderat beschloss auch im März 2021, bei der Regierung von Oberbayern den Antrag zu stellen, mehrere Hektar als besonders wertvoll auszuweisen. Doch der vom Gemeinderat beschlossene Antrag wurde bei der Regierung von Oberbayern nicht gestellt.

Daher ersuchte Kreisrätin Adrienne Akontz, die jahrelang dem Kraillinger Gemeinderat angehörte, das Landratsamt in einem Brief vom 28. Februar, bei der Unter-Schutz-Stellung zu helfen. Warum der Antrag noch nicht gestellt worden ist, darüber wollte sie nicht spekulieren. „So weit ich weiß, gibt es einen Personalengpass im Rathaus“, erklärte sie in der Sitzung am Montag im Landratsamt. Fest steht für sie, dass die Zeit drängt: „Es ist der letztmögliche Zeitpunkt, in die Strümpfe zu kommen“, erklärte sie. „Die anderen schlafen nicht.“ Gemeint war das tschechische Unternehmen Metrans, das als Investor des Verladebahnhofs auftritt.

Landrat Stefan Frey sagte: „Beschlüsse des Gemeinderats können nur von der Gemeindeverwaltung umgesetzt werden.“ Der Landkreis könne und dürfe hier nicht tätig werden. Zumal die Untere Naturschutzbehörde selbst die Genehmigung aussprechen müsste, wenn das beantragte Gebiet weniger als zehn Hektar umfasst. Überhaupt machte Frey den Grünen wenig Hoffnung, bei einem Planfeststellungsverfahren mit dem Aspekt Umweltschutz entscheidend punkten zu können. „Wenn Wald gerodet wird, kann er an anderer Stelle wieder aufgeforstet werden“, sagte er. Ein „schärferes Schwert“ sei die Planungshoheit der Gemeinde. „Wenn Krailling genau sagen würde, was man dort vorhat, hätte das großes Gewicht.“ Verhinderungsplanung allerdings sei nicht legitim.