Wahlkampf mit Kochlöffel

Von: Victoria Strachwitz

Keine Küchlein, sondern Eis aus Reste-Plätzchen: Die Grünen-Politikerinnen Andrea Schulte-Krauss (l.) und Katharina Schulze hatten bei der Wahlkampf-Kochsendung sichtlich Spaß – für YouTube gefilmt von Michael Krauss. © Dagmar Rutt

Andrea Schulte-Krauss aus Pentenried will für die Grünen in den Landtag. In ihrer Kochsendung „Aufgekocht statt abgebrüht“ serviert sie auf YouTube lässig politische Inhalte.

Pentenried – Die Nachfolge von Alfred Biolek ist geregelt. Andrea Schulte-Krauss tritt das Erbe von „alfredissimo“ an. „Aufgekocht statt abgebrüht“ heißt ihre unterhaltsame politische Kochsendung. Seit Anfang des Jahres ist sie auf YouTube zu sehen. Am Montag war Katharina Schulze, Bayerns Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl, zu Gast in ihrer Küche. Gemeinsam zauberten die beiden aus übrig gebliebenen Plätzchen ein Eis. „Die Platzerl von Weihnachten wollen wir nicht mehr, wegschmeißen wollen wir auch nichts“, sagte Schulte-Krauss. Da kam es gerade recht, dass Schulze für ihre Liebe zu Eis bekannt ist. Und so machten die beiden sich gut gelaunt ans so genannte Upcycling.

Auf dem Weg zum YouTube-Star

Schulte-Krauss hat sich mit ihrer Sendung auf den Weg gemacht, ein YouTube-Star zu werden. Doch ihr eigentlicher Plan ist der Einzug in den Bayerischen Landtag nach der Wahl am 8. Oktober. Sie ist die Direktkandidatin der Grünen für den Landkreis Starnberg. Und ihre Sendung dient dem Wahlkampf. „Das ist ein nettes Format, um den Leuten beim Kochen Inhalte kurzweilig näherzubringen“, findet die Pentenriederin.

Katharina Schulze ist begeistert davon. Diese Art von Wahlwerbung sei kreativ und anders als gewohnt. „Mir machen neuartige Formate Spaß“, sagt sie. Der Einfall dazu kam weder von der Parteizentrale noch von einer PR-Agentur. Den hatte Schulte-Krauss selbst.

Ihr Mann Michael Krauss ist für Bild und Schnitt verantwortlich. Drehort ist die eigene Küche. Die musste sie für die Sendung nicht aufrüsten. Sie kocht so gerne, dass alles schon vorhanden war. Die Sendung ist also handgestrickt und dennoch professionell. „Essen ist politisch“, findet Schulte-Krauss. Und da kann Schulze nur zustimmen, zog sie sich doch einst jede Menge Ärger zu, weil sie aus Kalifornien ein Foto von einem Eis mit Plastiklöffel im Internet postete. Auch Ministerpräsident Markus Söders Speiseplan, den er unter dem Hashtag #söderisst im Internet veröffentlicht, wird immer wieder intensiv diskutiert.

„Es ist nicht Wurst, was auf den Teller kommt“

Kraillings Gemeinde- und Starnbergs Kreisrätin trifft einen Nerv, wenn sie sagt: „Es ist nicht Wurst, was auf den Teller kommt.“ In ihrer Sendung präsentiert sie nun nur zu gerne die grünen Eier ihrer Hühner und lässt beiläufig eine spannende Geschichte über deren ehemalige Heimat in der Legebatterie einfließen. Gemeinsam mit Marie-Luise Thierauf, der Sprecherin der Grünen-Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie, kochte sie Linsenburger und diskutierte vegane Ernährung. Mit Stefan Wenger von Condrobs hat sie vor, Kekse zu backen und das Thema Legalisierung zu besprechen. Mit Kerstin Täubner-Benicke von „Starnberg hilft“ backte sie Brownies für die Weihnachtsfeier ukrainischer Kinder in Starnberg.

Schulze legte am Montag Wert auf die Aussage: „Zusammen ist man immer besser als alleine.“ Sie nahm Nudelholz und Kochlöffel und ging Schulte-Krauss tatkräftig zur Hand. Dabei transportierte sie ganz nebenbei den Team-Ansatz der Grünen. Andere Themen brachten die beiden ganz konkret zur Sprache. Plaudern und kochen: „Das macht voll Spaß“, so Schulzes Resümee.

Bis zum Wahlabend will Andrea Schulte-Krauss mit rund zwei Dutzend Gästen aus Politik und Gesellschaft kochen und ratschen. Sie hat sich angeschaut, wie andere YouTuber eine Kochsendung angehen: Rezepte gibt es in den Kommentaren, weiterführende Links ebenfalls. „Am 8. Oktober kann jeder am Abend ein Festmenü kochen“, sagt sie. Die Grünen möchten Frauen nach vorne bringen. Da passt es gut, dass eine Frau locker und fröhlich in Bioleks Fußstapfen tritt.