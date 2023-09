„Waldzerstörendes Projekt“

Von: Nicole Kalenda

Zu den Fachleuten, die Anfang August bei der Besichtigung des ehemaligen Antennenfeldes dabei waren, gehörte auch Franz Jäger (r.) von der Bayerischen Forstverwaltung. Er sagte damals über den Wald: „Ich kann mit fast keine forstlichen Maßnahmen vorstellen, die ihn ökologisch noch hochwertiger machen könnten.“ © Michael Schönwälder

Die Kreisgruppe Starnberg des Bund Naturschutz (BN) macht mobil gegen die angedachte Erweiterung des Kraillinger Gewerbegebiets KIM auf dem benachbarten ehemaligen Antennenfeld. „Die Befürworter des waldzerstörenden Projekts haben nicht verstanden, dass viel zu hoher Flächenverbrauch eines der größten Umweltprobleme Bayerns darstellt“, so der Kreisvorsitzende Günter Schorn in einer Pressemitteilung.

Krailling - Die Kreisgruppe Starnberg des Bund Naturschutz und die Ortsgruppe Krailling begrüßen es, dass der Termin 8. Oktober für einen Bürgerentscheid zur Erweiterung des Gewerbegebiets KIM auf dem ehemaligen Antennenfeld geplatzt ist. „Die Bürger benötigen für eine verantwortungsvolle Entscheidung viel mehr Informationen“, heißt es in der Pressemitteilung. Deswegen lädt der BN Krailling für heute, 19.30 Uhr, in den Gruppenraum der Seniorenhilfe e.V., Margaretenstraße 22, ein. Am Montag, 18. September, ist im Treffpunkt Bambus am Stockdorfer Harmsplatz eine größere Diskussionsveranstaltung zum Bürgerentscheid geplant.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat im Juni mehrheitlich ein Ratsbegehren zur KIM-Erweiterung auf den Weg gebracht. Der Ferienausschuss vertagte aber vor knapp zwei Wochen das Thema Bürgentscheid, als es darum ging, über eine auf Anraten des Landratsamtes Starnberg vorgenommene Änderung der Fragestellung abzustimmen. Damit war eine Abhaltung parallel zur Landtagswahl am 8. Oktober aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich. Wie es weitergeht, wird der Gemeinderat voraussichtlich in seiner Sitzung am 26. September diskutieren.

„In Zeiten der Klimakrise und des Artensterbens sind Rodungen von ausgewiesenem Klimaschutz-Bannwald nicht mehr akzeptabel“, so Schorn. Er wehrt sich gegen die Bezeichnung „Antennenfeld“: „Dies klingt, als handele es sich um eine kahle Schotterfläche, bei der keinerlei wertvolle Natur zerstört wird.“ Vier Wald- und Forstexperten seien bei einer Begehung Anfang August überrascht gewesen von dem sehr guten Waldzustand.

Der 22 Hektar große Antennenfeld-Bannwald liegt im Landschaftsschutzgebiet und wird von einem Jagdpächter als Wildgehege genutzt. Er ist nicht öffentlich zugänglich. Sieben Hektar sollen zu Gewerbegebiet werden. Der BN fordert, ab Oktober regelmäßige Begehungen für Bürger zu ermöglich. Schorn: „Die Argumente, Begehungen seien zu gefährlich, sowie der Wald sei deshalb so schön, weil die Bürger ihn nicht durch Herumlaufen zerstören, sind nicht stichhaltig.“