Zwei Millionen Liter Öko-Diesel

Erste Lieferung: Am Dienstag kamen in Krailling Kesselwagen mit dem Biokraftstoff HVO („Hydrotreated Vegetable Oil“) an. Unser Bild zeigt (v.l.) Stephan Koch, Tobias Stowasser (Verkaufsleiter von Energie Direct Bayern), Hubert Aich, Corinna Barget sowie unten Markus Neubauer (Krailling Oils).

Frisch angeliefert im Tanklager Krailling

Von Victoria Strachwitz schließen

Ein Biokraftstoff, der Diesel ersetzen kann, lagert seit Dienstag im Kraillinger Tanklager. Deutsche Endverbraucher dürfen ihn nicht nutzen, dafür die Gemeinde Krailling. Sie ist der erste Kunde.

Krailling – „Diese Lok kann jetzt mit HVO fahren“, sagt Tobias Stowasser, Verkaufsleiter von Energie Direct Bayern. HVO, also hydriertes Pflanzenöl, hat bis zu 90 Prozent weniger CO2-Emissionen als herkömmlicher Dieselkraftstoff. Am Dienstag rollten erstmals Kesselwagen, beladen mit dem erneuerbaren Kraftstoff, auf das Gelände des Kraillinger Tanklagers. Zwei Millionen Liter hundertprozentiges HVO füllen jetzt dort einen Tank.

Damit könnte die Lok der Betreiberfirma des Tanklagers, Krailling Oils Development (KOD), eine ganze Weile lang betrieben werden. Doch das Tanklager ist nicht der einzige Abnehmer. Die Gemeinde Krailling ist der erste externe Kunde. Ein Mitarbeiter von Energie Direct war schon vor einigen Wochen bei Bürgermeister Rudolph Haux vorstellig geworden.

Bürgermeister füllt Flasche ab

Als die Kesselwagen ins Tanklager rollten, dauerte es nicht lange, bis der Bürgermeister persönlich vorbeischaute. Er füllte sich direkt eine Flasche ab. „Es riecht wie Treibstoff, sieht aus wie Wasser“, sagt er. Jetzt steht die Flasche auf seinem Schreibtisch im Rathaus. Sie sei eine Erinnerung daran, dass Technologieoffenheit wichtig sei, erklärt er. Für den Unimog und einige Lastwagen des Bauhofs habe er bereits Zusagen der Herstellerfirmen, dass die Nutzung von HVO unproblematisch sei. Also wird einer der Tanks der Betriebstankstelle im Bauhof ab jetzt mit HVO gefüllt.

Auf Kommunen wie Krailling ruht die Hoffnung von Energie Direct Bayern. Es gibt nämlich ein Problem: In Deutschland dürfen sonst nur Gewerbetreibende den Kraftstoff nutzen. In der Landwirtschaft und in der Bauindustrie kann er Verwendung finden, Deutsche Bahn und KOD können ihre Loks mit HVO betanken. Aber: Der Endverbraucher darf das Pflanzenöl nicht tanken. An Tankstellen gibt es an der Zapfsäule B7, in diesem Dieselkraftstoff sind bis zu sieben Prozent Biodiesel enthalten. 100 Prozent HVO gibt es nicht, so will es der Gesetzgeber.

Haux hat dafür kein Verständnis. „Als Heizöl wäre es auch sinnvoll“, meint er. An Berlin gerichtet sagt er: „Den Widerstand werden sie irgendwann aufgeben müssen.“ In Skandinavien sei das bereits vor fünf Jahren passiert, zu Beginn diesen Jahres auch in Österreich. „Wir würden natürlich gerne in Deutschland starten“, so Stowasser. Markus Neubauer, der Leiter der KOD, ist überzeugt: „Das ist ein ganz großartiges Produkt.“ Stowasser: „Es ist das Nonplusultra, das man für Diesel gerade haben kann.“ Es sei kein E-Fuel. Aber: „Es ist ein Übergangskraftstoff.“ Zur Herstellung von HVO würden unter anderem Reste, die bei der Produktion von Speiseöl oder in Biogasanlagen anfallen, genutzt. Und: „Dieses ist ein palmölfreies Produkt“.

Wer aktuell Diesel tanke, müsse sein Fahrzeug nicht umrüsten. HVO weise eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie fossiler Diesel auf. Es könnte einfach getankt werden – wenn es in Deutschland kein Politikum wäre. Sorgen, dass er keine Abnehmer finden könnte, plagen Stowasser nicht. „Was wir hier einlagern, ist eigentlich verkauft.“ Die Mutterfirma von Energie Direct Bayern hat ihren Sitz in Österreich. Dorthin soll ein Teil geliefert werden.