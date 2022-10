Bürgermedaille für vorbildlichen Arzt

Von: Andreas Deny

Verleihung der Bürgermedaille im Kraillinger Rathaus: Bürgermeister Rudolph Haux überreichte Dr. Stephan Clemm die Auszeichnung und Urkunde im Beisein von dessen Ehefrau Christiane (r.). © Michael Schönwälder

Er war Arzt aus tiefster Überzeugung und unermüdlich für seine Patienten da: Dr. Stephan Clemm. Doch eine unheilbare Krankheit setzte seiner beruflichen Laufbahn tragisch ein Ende. Für sein Wirken in der Gemeinde zeichnete ihn Krailling jetzt mit der Bürgermedaille aus.

Krailling – Am 28. Juni dieses Jahres hat der Kraillinger Gemeinderat beschlossen, Dr. Stephan Clemm für seine Verdienste mit der Bürgermedaille zu ehren. Der Anstoß hierzu kam jedoch nicht aus den Reihen des Gemeinderates. „Es waren letztlich die Kraillinger Bürger, die dahinter stehen“, sagte Bürgermeister Rudolph Haux am Montag bei der Verleihung der Auszeichnung im Rathaus. Bürger, die Dr. Clemm in Krailling als einen Arzt mit Leib und Seele erlebt haben. Hans Müller-Traut, ein ehemaliger Patient, hatte Dr. Clemm zusammen mit mehr als 30 Bürgern nach einer von ihm initiierten Unterschriftensammlung für die Bürgermedaille vorgeschlagen.

Gemeinde Krailling verleiht dem Arzt Dr. Stephan Clemm die Bürgermedaille

Dr. Stephan Clemm führte bis 2013 eine internistische Praxis in Krailling, anfangs noch acht Jahre lang in gemeinschaftlicher Verantwortung mit seinem inzwischen verstorbenen Vater Dieter Clemm, der ebenfalls die Kraillinger Bürgermedaille erhalten hatte. Seine Arztlaufbahn musste Dr. Stephan Clemm aufgrund einer Multiple-Sklerose-Erkrankung beenden, die ihn schließlich in den Rollstuhl zwang. Heute lebt er im Caritas-Altenheim Maria Eich.

Dr. Clemm sei ein Arzt gewesen, der rund um die Uhr für seine Patienten da gewesen sei, auch nachts und an Wochenenden, sagte Müller-Traut vor den Festgästen. Es gebe viele gute Ärzte, aber kaum einen, der sich so aktiv und aufopferungsvoll für seine Patienten eingesetzt habe, auch im Altenheim Maria Eich. „Sie waren unzählige Male Retter und Tröster.“

Aufgrund der schweren Erkrankung des Arztes Dr. Stephan Clemm hatte man die Zahl der Festgäste im Kraillinger Rathaus im Hinblick auf Corona beschränkt. © Michael Schönwälder

Dr. Stephan Clemm war stets für seine Paienten dar

Dr. Clemm sei ein „außergewöhnlicher Mensch“, der die Bürgermedaille mehr als verdient habe, erklärte Bürgermeister Haux in seiner Laudatio. Zur Ehrung hätten noch weit mehr Menschen in das Rathaus kommen wollen, aufgrund von Clemms schwerer Erkrankung habe man aber auf seinen Wunsch hin die Teilnehmerzahl im Hinblick auf Corona begrenzt. Alle Gäste mussten sich testen lassen und eine FFP2-Maske tragen.

Seine unheilbare Krankheit habe Dr. Clemm nie seine positive Lebenseinstellung verlieren lassen, hob Müller-Traut hervor. Unter dem Titel „Wo tue ich nur den Duschhocker hin?“ hat er ein Buch über die Erlebnisse während seiner Krankheit geschrieben – „gewürzt mit Optimismus, Witz und Humor“, wie es im Untertitel heißt. Um seine Stimme zu schonen, hatte Dr. Clemm seine Ansprache vorab in Form eines kleinen Videos drehen lassen. Darin dankte er vor allem seiner Ehefrau Christiane, die ihm stets den Rücken freigehalten habe, damit er sich seinen Patienten widmen konnte, sowie seiner Familie, die es ihm ermöglicht habe, trotz einer Lähmung der rechten Hand die Praxis bis zuletzt weiterzuführen.

Trotz Krankheit hat Dr. Stephan Clemm seine positive Lebenseinstellung beibehalten

Seine schwere Erkrankung hält Dr. Clemm aber nicht davon ab, sich als Heimbeirat zu engagieren und weiterhin Projekte zu verfolgen. Das Vorhaben, einen Gottesdienst für Migranten und Geflüchtete durchzuführen, vereitelte Corona, die Idee lebt aber weiterhin. Außerdem setzt er sich dafür ein, im Kraillinger Alten- und Pflegeheim einen Kindergarten einzurichten, um Mitarbeiter, egal ob sie in der Pflege, Hauswirtschaft oder Küche beschäftigt sind, zu entlasten. Die Verleihung der Bürgermedaille an Dr. Clemm sei auch ein Zeichen nach außen, was ein Bürger in einer Gemeinde leisten kann, betonte Haux.