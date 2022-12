Weihnachtswunsch: Zukunft im Würmtal

Von: Nicole Kalenda

Die Wöhrles und ihre Gäste (v.l.): Jakob (18), Johannes (17) und Rainer Wöhrle (54), Liudmyla Hubina (38), Nodaro Bagrationi (38) und Natalie Wöhrle (54). Die viereinhalbjährige Lissi sah lieber aus dem Nebenzimmer zu. Eine Wohnung zu finden, die eine echte Bleibeperspektive bietet, das wäre es. Rainer Wöhrle © Dagmar Rutt

Zweimal sind sie geflohen, jetzt möchten sie bleiben: Der Georgier Nodari Bagrationi, seine ukrainische Frau Liudmyla Hubina und Tochter Elisabed (4) bauen sich in Krailling ein neues Leben auf. Obdach gefunden haben sie bei Wöhrles. Längst sind sie zu einer Familie zusammengewachsen. Auch Weihnachten feiern sie gemeinsam.

Krailling – Als Russland 2008 in Georgien einfiel, packten Nodari Bagrationi und Liudmyla Hubina ihre Sachen und flohen in die Ukraine, Hubinas Heimat. Im Donbass im Osten des Landes ließen sie sich nieder. Dort blieben sie auch, als Separatisten 2014 einen Teil der Region für unabhängig erklärten und fortan die Frontlinie nahe der 10 000-Einwohner-Stadt Rodynske verlief, in der sie lebten. Doch am 24. Februar dieses Jahres überfiel Russland auch die Ukraine. Das Ehepaar begab sich erneut auf die Flucht. Mit Elisabed war es sechs Tage unterwegs bis zur ungarischen Grenze. „Mit dem Zug, dem Auto, zu Fuß, unter Bomben, Beschuss, Tränen, Blut“, erzählt Bagrationi. „Wir haben nicht beschlossen, nach Deutschland zu kommen. Wir wollten einfach nur weg.“

Gelandet sind sie in Krailling, Obdach gefunden haben sie bei der Familie Wöhrle. Rainer Wöhrle ist Arzt mit eigener Praxis in Neuried. Die Familie lebt in seinem Elternhaus in Krailling. Sie hat Erfahrung mit Geflüchteten. 2015 nahmen Wöhrles einen jungen Afghanen aus Kabul auf. Zuletzt war die kleine Zweizimmerwohnung im Dachgeschoss zum Aufenthaltsraum umfunktioniert. Als im Februar der Krieg nach Europa kam und Wöhrles die Bilder von den Geflüchteten sahen, die in München ankamen, „haben wir gesagt, wir müssen helfen“, erzählt Rainer Wöhrle.

Der Zufall brachte Wöhrles, Elisabed und deren Eltern zusammen. Natalie Wöhrle arbeitet als Radiologin in der Gautinger Asklepios-Klinik. Dort mussten sich die Geflüchteten, die in einer Gautinger Sammelunterkunft untergekommen waren, am 12. März einem Tuberkulose-Screening unterziehen, darunter auch die kleine Familie aus Rodynske. Während Bagrationi, der Germanistik studiert hat und Deutsch spricht, auf eine Computertomografie wartete, saß er neben der Anmeldung. Dort half Jakob Wöhrle, die Geflüchteten in Empfang zu nehmen, und hielt dabei Ausschau nach einer dreiköpfigen Familie für die Dachgeschosswohnung. „Immer, wenn es ein Problem gab, ist Nodo aufgesprungen und hat gedolmetscht“, erzählt er.

Sie kamen ins Gespräch und tauschten noch am selben Tag Handynummern aus. Eine Woche später zog die Familie bei Wöhrles ein. Schnell wurde aus Nodaro Nodo, aus Liudmyla Myla und aus Elisabed Lissi. „Uns kommt zugute, dass Nodo sehr gut Deutsch kann“, sagt Rainer Wöhrle. „Mit Myla haben wir uns anfangs auf Englisch unterhalten, mittlerweile geht das auch auf Deutsch.“ Sie sehen sich fast täglich, doch weil die Wohnung im Dachgeschoss eine Rückzugsmöglichkeit bietet, „ist es lockerer als in einer WG“, so Rainer Wöhrle. „Wir essen sehr gerne abends zusammen.“ Mal kocht die eine Familie, mal die andere, mal alle zusammen. Borschtsch schätzen die Wöhrles und die Pfannkuchen aus Bagrationis georgischer Heimat. Montag, Freitag und häufig auch am Wochenende ist das gemeinsame Mahl am großen runden Tisch der Wöhrles gesetzt. Dienstags sind Natalie Wöhrle und Liudmyla Hubina beim Friedensgebet auf dem Platz vor der Planegger Pfarrkirche St. Elisabeth, mittwochs und donnerstags hat Hubina abends einen Online-Deutschkurs.

Bragationi und seine Familie sind orthodoxe Christen. Damit feiern sie Weihnachten erst am 7. Januar. Neujahr sei das größere Fest, sagt er. An Weihnachten werde ebenfalls ein Baum aufgestellt, in ihrem Fall aus Plastik. Heuer läuft es anders. Am dritten Advent machten sich Wöhrles auf, um wie jedes Jahr ihren Christbaum selbst zu schlagen. Ihre neuen Hausgenossen nahmen sie mit. Am 23. wurde abends der Baum geschmückt, am 24. reisen mittags Natalie Wöhrles Eltern an. Nach dem Gottesdienst gibt es Würstchen mit Kartoffelsalat, Weihnachtslieder mit Klavierbegleitung und Bescherung. Wer mag, geht nachts in die Christmette. Am 25. besuchen alle den Festgottesdienst in der Waldkirche, wo Jakob im Chor mitsingt. Danach ist der Tisch im Restaurant für zwölf reserviert: Wöhrles, ihre jüngeren Söhne Jakob und Johannes, der Älteste Philipp mit seiner Freundin, der inzwischen nicht mehr in dem Haus lebt, Natalie Wöhrles Eltern, Bagrationi, Hubina und Lissi, außerdem der afghanische Ziehsohn, der aus Germering angereist kommt. „Wir haben Glück: Wir feiern zweimal Weihnachten“, sagt Bagrationi. Denn am 7. Januar besucht er mit Hubina und Lissi ukrainische Freunde, die in Bayreuth ein Zuhause gefunden haben.

Ein Zuhause wünschen sich auch die drei Neu-Kraillinger. „Uns gefällt es hier“, sagt Hubina. Dass die Zweizimmerwohnung unterm Dach auf längere Sicht zu klein ist, wissen Wöhrles. „Eine Wohnung zu finden, die eine echte Bleibeperspektive bietet, das wäre es“, sagt Rainer Wöhrle. Und der Ausbildung entsprechende Arbeitsstellen. Bagrationi hat noch bis Jahresende einen Vertrag mit der Gemeinde Planegg als Dolmetscher, Wirtschaftswissenschaftlerin Hubina ist Hilfskraft in einem Blumengroßhandel in München. Natalie Wöhrle sagt: „Lissi hat ganz zarte Wurzelchen entwickelt.“ Das Mädchen sitzt lieber auf ihrem Schoß als im Kinderstuhl und schmiegt sich an sie. „Man kann so ein Kind nicht andauernd verpflanzen. Sie soll in Krailling bleiben, das ist unser Weihnachtswunsch.“