Kraillings Bürgermeister: „Wir müssen Tafelsilber verkaufen“

Von: Andreas Deny

Eine große Kinderkrippe versucht Bürgermeister Rudolph Haux in Krailling einzurichten. © Dagmar Rutt

Fehlende Krippenplätze, eine sanierungsbedürftige Schule und wenig Geld: Mit welchen Schwierigkeiten Krailling zu kämpfen hat, zeigte Rathauschef Rudolph Haux bei der Bürgerversammlung auf.

Krailling – Der große Ansturm blieb aus. Obwohl es in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt keine Bürgerversammlung gab, kamen am Dienstag lediglich knapp 100 Kraillinger in die TV-Sporthalle, um den Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Rudolph Haux zu hören. Die Aufreger fehlen, nachdem die lange Zeit umstrittene Neugestaltung der Ortsmitte fast abgeschlossen ist.

In Krailling steht die Sanierung des Neubaus der Grundschule an

Neue, große Aufgaben gibt es für die Gemeinde gleichwohl – vor allem Pflichtaufgaben. So die Sanierung bzw. den Neubau der Grundschule. Die Turnhalle sei marode, das Dach kaputt und Fördermittel nicht in Sicht, berichtete Haux. Im Jahr 2017, als Steuereinnahmen noch sprudelten, habe man große Pläne gemacht und jahrelang daran festgehalten. „Wir sind da jetzt in einem Bereich weit über 25 Millionen Euro. Das können wir uns einfach nicht leisten“, sagte der Bürgermeister. Man habe deshalb jetzt mit Sebastian Sefzig, Kraillinger Gemeinderat und Architekt, einen Projektsteuerer eingesetzt, der sich schwerpunktmäßig um das Thema kümmere. Er hoffe, so Haux, dass man noch heuer zu einer Entscheidung komme, wie es weitergeht, was man sich wirtschaftlich leisten könne und welche Kreditaufnahme genehmigungsfähig sei. „Wir müssen dafür sicher das ein oder andere Tafelsilber verkaufen“, prophezeite er.

Eine weitere Pflichtaufgabe ist die Kinderbetreuung. Wie berichtet, fehlen in der Gemeinde derzeit rund 50 Krippenplätze. Auch bei den Kindergärten gibt es laut Haux mangels Erzieherinnen Probleme. Die Gemeinde habe deshalb dafür gesorgt, dass diese die Großraumzulage in Höhe von 270 Euro monatlich erhalten. Krailling kostet dies rund 150 000 Euro im Jahr. Erfreulich sei, dass der Waldkindergarten Anfang April endlich öffnen könne. Dort sei, wenn ein zweiter Bauwagen aufgestellt werde, Platz für bis zu 40 Kinder. Man führe außerdem derzeit Gespräche, noch eine große Krippe mit vier bis sechs Gruppen nach Krailling zu bekommen.

Keine Fördermittel zur Verbesserung der Radinfrastruktur in Krailling

In puncto Verkehr versprach Haux, dem Bürger weitere Angebote zu machen, um das innerörtliche Aufkommen, etwa durch ein Rufbussystem, zu reduzieren. Dass dies funktionieren könne, zeige die Einführung des Expressbusses X 920, den viele Bürger inzwischen nutzten, um über den U-Bahnhof Klinikum Großhadern nach München zu kommen. Zählungen hätten ergeben, dass 70 Prozent des Individualverkehrs hausgemacht seien.

Fördermittel zur Verbesserung der Radinfrastruktur wird Krailling über das Programm „Stadt und Land“ nicht erhalten, wie Haux bekannt gab. Zuletzt hatte die Gemeinde zwei Projekte ins Auge gefasst: eine Querungshilfe an der Gautinger Straße auf Höhe der neuen Würmbrücke für Fußgänger und Radler sowie mittelfristig eine Radwegeverbindung entlang des Tanklagers von Germering in Richtung KIM. Die Fördermittel seien ausgeschöpft und Krailling leider nicht mehr zum Zug gekommen, bedauerte Haux. Die Planung werde aber auf jeden Fall fertiggestellt, um bei künftig aufgelegten Förderprogrammen mehr Erfolg zu haben.

Einen Radschnellweg durch Kraillings Ortsmitte wird es nicht geben

Eine klare Absage erteilte Haux Plänen für einen Radschnellweg. Ein solcher sei in der Ortsmitte durch den verkehrsberuhigten Geschäftsbereich der Margaretenstraße nicht möglich. Der Radweg von Starnberg nach München werde seiner Überzeugung nach an der Kraillinger Ortsgrenze enden und in Planegg wieder beginnen.

Erika Harder wollte wissen, ob es schon eine Entscheidung hinsichtlich Tempo 30 auf der Gautinger Straße gebe. Dies lässt sich laut Haux nur über ein Lärmschutzgutachten realisieren, das die Gemeinde habe erstellen lassen. Es belege eine hohe Lärmbelastung und liege nun beim Landratsamt zur Beurteilung. Barbara Hox forderte zum Schutz von Kindern Temposchwellen an den Einmündungen zur Rosen- und Ludwigstraße. Ein Antrag mit schnellem Erfolg. Sie waren bereits bestellt.