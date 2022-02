Polizei verhaftet im Würmtal 22-Jährige Trickdiebin

Von: Andreas Deny

Im Würmtal verhaftete die Polizei eine 22-Jährige, die eine Seniorin aus Krailling um mehrere Tausend Euro betrog (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Durch das Vortäuschen einer Notlage hat eine Trickdiebin versucht, eine Rentnerin aus Krailling um ihre Ersparnisse und Schmuck zu bringen. Die Geldgier wurde der 22-Jährigen jedoch zum Verhängnis.

Krailling – Die über 80-jährige Rentnerin aus Krailling befand sich am vergangenen Freitag beim Einkaufen, als sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen wurde. Diese bot der Seniorin an, ihr im Haushalt zu helfen. Die Kraillingerin willigte ein und nahm die Unbekannte mit zu sich nach Hause. Dort gab die 22-Jährige, eine serbische Staatsangehörige, vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden und mehrere Tausend Euro für einen Schleuser zu benötigen, um in ihr Heimatland zurückzukehren.

Trieckdiebin täuscht Kraillingerin und fordert mehrere Tausend Euro Bargeld

In den darauffolgenden Tagen suchte die Trickdiebin die über 80-Jährige erneut auf und schilderte immer wieder ihre angebliche finanzielle Notlage. Die Rentnerin übergab der Frau daraufhin mehrere Hundert Euro Bargeld. Im weiteren Verlauf fuhren beide zu einer Bank. Hier hob die Kraillingerin mehrere Tausend Euro Bargeld ab, welche sie ebenfalls der 22-Jährigen aushändigte. Neben Bargeld wurde laut Polizei auch noch Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro übergeben.

Würmtaler Polizei veraftet die Trickbetrügerin - ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet

Nachdem die Trickdiebin fortwährend weitere Forderungen an die Rentnerin richtete, entschloss sich diese schließlich, die Polizei einzuschalten. Am Dienstag wurde bei der Planegger Inspektion Anzeige erstattet. Beamte konnten die 22-Jährige in der Folge am S-Bahnhof Gräfelfing festnehmen. Gegen die serbische Staatsangehörige, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Sie wurde an die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und gestern einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er wird über die Haftfrage entscheiden.