Die Wunschliste des Kraillinger Seniorenbeirats

Von: Andreas Deny

Engstelle: Der Seniorenbeirat – im Foto Veronika Sanftl (li.) und Karin Wolf – wünscht sich, dass der Durchgang zwischen den Anpflanzungen vor der Marien-Apotheke verbreitert wird, damit ihn Personen mit Rollstuhl oder Rollator passieren können. © Michael Schönwälder

Nach der Begehung von Kraillings Ortsmitte hat der örtliche Seniorenbeirat mehrere Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die Eltern, Kindern und Senioren mehr Sicherheit bieten sollen.

Krailling – Der Kraillinger Seniorenbeirat hat sich in dem neu gestalteten Ortszentrum umgeschaut und knapp ein Dutzend Vorschläge und Wünsche für Verbesserungen erstellt. „An oberster Stelle steht für uns, dass Seniorinnen und Senioren, aber auch Mütter und Väter mit Kleinkindern und Kinderwagen sich sicher in der neuen Ortsmitte bewegen können“, sagt die Vorsitzende Karin Wolf. Neben Wolf nahmen Veronika Sanftl, Ingrid Emberger, Hannelore Louis-Schmitz und Adolf Lorenz an der Begehung teil.

Kraillings Seniorenbeirat wünscht sich ein „Achtung Fußgänger“-Schild für die Ortsmitte

Autofahrer müssten darauf Rücksicht nehmen, wenn Senioren etwa mit dem Rollator oder Rollstuhl bzw. Eltern mit quirligen Kleinkindern die Margaretenstraße überqueren wollten, so Wolf. Der Seniorenbeirat halte es deshalb für erforderlich, bereits bei der jeweiligen Einfahrt in die Ortsmitte die Beschilderung „Achtung Fußgänger“ aufzustellen. Gerade in den ersten Monaten sei es wichtig zu kontrollieren, dass Autofahrer in dem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern einhalten.

Handlungsbedarf sieht der Seniorenbeirat besonders im Bereich der Bushaltestellen. Dort sollte insbesondere im Hinblick auf Menschen mit Sehbehinderung ein weißer Streifen zur Kennzeichnung der erhöhten Bordsteinkante aufgebracht werden. Alle Haltestellen sollten ferner seitlich einen Windfang erhalten und Busfahrpläne möglichst wassergeschützt innerhalb der Wartezone montiert werden – am besten in Sichthöhe von Rollstuhlfahrern, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Wegen besonderer Stolpergefahr müsste die Abschrägung an der Bushaltestelle Ecke Margareten-/Pentenrieder Straße in Höhe der Einfahrt Sanftl verkürzt werden.“

Für Personen mit Rollator oder Rollstuhl sollen in Kraillings Ortsmitte manche Durchgänge verbreitert werden

Der Beirat wünscht sich außerdem, dass bei den Parkplätzen vor der Marien-Apotheke und vor dem Juweliergeschäft Sanftl der Durchgang zwischen den Anpflanzungen verbreitert wird, damit ihn Personen mit Rollstuhl oder Rollator passieren können. Von der Gemeindeverwaltung erbittet der Seniorenbeirat abschließend Informationen über den Sachstand zur geplanten Querungshilfe von der Gautinger Straße zur Anton-Kleber-Brücke sowie über die Planungen für den großen Vorplatz beim Ristorante Da Rosario.