Brand an Altenheim schreckt Feuerwehr auf

Schreckensmeldung zu Weihnachten

Aufregung am 1. Weihnachtstag: Ein Notruf erreicht die Planegger Polizei-Inspektion. Am Alten- und Pflegeheim Waldsanatorium in Krailling sei ein Brand ausgebrochen. Was dahinter steckte:

Als die Rettungskräfte der Feuerwehr und die Polizei vor Ort eintrafen, konnten sie schnell aufatmen: Tatsächlich stand kein Gebäudeteil, sondern ein VW Golf in Flammen, der auf dem Parkplatz der Einrichtung abgestellt war. Wie dem Polizeibericht jetzt zu entnehmen war, konnte die Feuerwehr das Feuer, das im Motorraum des Autos wütete, schnell unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise wurde niemand durch den Brand und die starke Rauchentwicklung von den verschmorenden Gummi- und Plastikteilen im Motorraum verletzt. Der VW Golf, der schon älteren Baujahrs war, wurde durch den Brand allerdings völlig zerstört und erlitt Totalschaden. Die Polizei schätzt diesen auf rund 5000 Euro. Als Brandursache gilt ein technischer Defekt an dem Fahrzeug.

Rubriklistenbild: © dpa