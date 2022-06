Blutiger Streit um Ehefrau vor Gericht

Von: Victoria Strachwitz

Sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft: Der Kraillinger (Mitte), der in einem Planegger Schönheitssalon aus Eifersucht einen Mann schwer verletzt haben soll. © Sigi Jantz

Aus Eifersucht hat ein Kraillinger einen Schweizer mehr als krankenhausreif geschlagen. Nun steht er wegen versuchten Totschlags vor Gericht.

Würmtal – Das Opfer sagt, es könne sich an nichts erinnern. Es wisse nicht, wie es am Pfingstmontag vor einem Jahr nach Planegg kam, was es dort gewollt habe und was dort passiert sei. Doch seit jenem 24. Mai 2021 ist der heute 44 Jahre alte Kosovare aus der Schweiz für sein Leben gezeichnet. Nach einer Begegnung mit seinem Landsmann Z. musste er bis heute sechs Mal operiert werden, davon drei Mal am Kopf. Rund zehn Zentimeter lange Narben ziehen sich über seinen Schädel.

Ein Kraillinger steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht

Gestern startete am Landgericht München I der Prozess gegen seinen Kontrahenten, den 48-jährigen Kraillinger Kraftfahrer Z., angeklagt wegen versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das damals 43-jährige Opfer der Gewalt eine Beziehung mit der Frau von Z. pflegte, weshalb Z. ihn aus Eifersucht und Wut zusammenschlug. Z. ist weitgehend geständig. Sein – ebenfalls verheiratetes – Opfer erklärte gestern als Zeuge vor Gericht: „Ich sehe ihn (Z. - Anm. der Redaktion) heute zum ersten Mal. Ich habe diese Person noch nie gesehen.“ Die Familie von Z.s Frau stamme aus dem gleichen Dorf im Kosovo wie er selbst, daher kenne er sie. Doch zu Z.s Frau habe er seit Jahren keinen Kontakt. Er habe auch niemals ein Verhältnis mit ihr gehabt. Dem Gericht liegen Telefonverbindungsnachweise vor, die darauf hindeuten, dass der 44-Jährige Familienvater aus dem Raum Zürich mehrfach vom Schönheitssalon aus kontaktiert wurde.

Das Drama zu Pfingsten soll sich laut Staatsanwaltschaft wie folgt zugetragen haben: Z.s Frau habe sich in dem Planegger Schönheitssalon, in dem sie arbeitete, mit dem späteren Opfer verabredet. Wegen des Feiertags sei der Salon geschlossen gewesen, ihrem Mann habe sie erklärt, sie werde dort putzen. Dieser folgte ihr zu ihrer Arbeitsstätte und fand seine Frau nicht alleine vor. Sie soll bereits 2016 eine Affäre mit dem Schweizer gehabt haben. Durch seinen Verteidiger Jörg Sklebitz ließ Z. gestern erklären: Für Mitte Mai 2021 sei bei Z.’s ein Scheidungstermin anberaumt gewesen. Doch weil ihm seine Frau versichert habe, das Verhältnis sei beendet, sei Z. mit ihr und den beiden gemeinsamen Kindern zum Jahreswechsel 2020/2021 in eine größere Wohnung gezogen, und der Termin wurde abgesagt.

Das Opfer lag zwei Wochen lang im Koma - und ist für sein Leben gezeichnet

Keine zehn Tage nachdem die Scheidung hätte stattfinden sollen, traf Z., wie er vor Gericht erklären ließ, nun zufällig – er habe seiner Frau beim Putzen helfen wollen – im Schönheitssalon auf die beiden. Seine Frau habe er daraufhin fortgeschickt. Dann sei es, laut Z., zwischen den beiden Männern zu Wortgefechten gekommen. Z. schlug zu, sein Opfer sei dadurch zu Boden gegangen und habe sich dabei den Kopf angeschlagen. Als er wieder aufgestanden sei, habe ihm Z. weitere vier bis fünf Faustschläge gegen den Kopf gegeben und einen Tritt in den Unterleib. Wieder sei das Opfer zu Boden gefallen. Schließlich schleppte es sich auf die Straße, wo Passanten die Rettung riefen. „Der Angeklagte konnte nicht erkennen, dass der Zeuge so schwer verletzt sei“, so Z.s Anwalt.

Im Klinikum Großhadern musste der Schweizer laut Staatsanwaltschaft einer lebensrettenden Operation unterzogen werden. Es folgten zwei Wochen Koma, fünf OPs und ein Krankenhausaufenthalt bis zum Januar dieses Jahres. Seine bislang letzte Operation fand Anfang Mai statt. „Wenn ich meine Frau nicht gehabt hätte, wüsste ich nicht, wie es mir heute geht“, erklärte er. Der selbstständige Inhaber einer Autoverleihfirma sagt, er könne nicht Autofahren oder arbeiten. Er leide unter epileptischen Anfällen, Kopf und Arm machten Beschwerden, in seinem Körper sei ein Schlauch verlegt worden und er habe Erektionsstörungen. „Ich bin kein Mann mehr.“ Heute tagt das Gericht erneut.