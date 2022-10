Kraillingerin triumphiert in Dreikampf

Frisch gewählt (v.l.): Andrea Schulte-Krauss (r.) will 2023 in den Landtag, Martina Neubauer in den Bezirkstag. In der Deligiertenversammlung beim Augustiner am Wörthsee wurden sie nominiert.

Neue Landtagskandidatin

Die Grünen im Landkreis Starnberg nominieren die Kraillingerin Andrea Schulte-Krauss als Landtagskandidatin. In einem Dreikampf setzte sie sich gegen die Berger Gemeinderätin Verena Machnik und die Seefelder Ortsvorsitzende Elke Schubert durch.

Landkreis Starnberg - Die Grünen im Kreis Starnberg haben am Donnerstag im Saal des Augustiner in Wörthsee ihre Kandidaten für die kommenden Landtagswahlen gekürt. In einem Dreikampf setzte sich Andrea Schulte-Krauss aus Krailling gegen die Berger Gemeinderätin Verena Machnik und Seefelder Ortsvorsitzende Elke Schubert durch. Sie erhielt im ersten Wahlgang gleich 48 von 83 gültigen Stimmen. Auf Machnik entfielen 28, auf Schubert 7 Stimmen. Für den Bezirkstag kandidiert erneut Martina Neubauer aus Starnberg.

Der Naturschutz ist der Kraillingerin Andrea Schulte-Kraus besonders wichtig

Andrea Schulte-Krauss (47), die wie jede Kandidatin genau sieben Minute für ihre Rede hatte, ist seit 2013 Mitglied bei den Grünen und mittlerweile Ortsvorsitzende und Gemeinderätin in Krailling sowie Kreisrätin. Dass ihr der Naturschutz ein zentrales Anliegen ist, habe sie durch den erfolgreichen Kampf für den Bannwald am Altenheim Maria Eich bewiesen. „Ich habe einfach so lange genervt, bis das Projekt fallengelassen wurde“, sagte sie nicht ohne Stolz. Diese Hartnäckigkeit im Einsatz für die Lebensgrundlagen sei wichtiger denn je, denn: „Ein toter Planet nützt nichts und niemandem.“ Um das Schlimmste zu verhindern, werde sie weiter mit Bürgerinitiativen, Sozialverbänden und NGOs zusammenarbeiten, wie es bei den Grünen gute Sitte sei.

Kraillingerin Andrea Schulte-Krauss will das Direktmandat

Besonderen Anstoß nahm sie am Bayerischen Landesentwicklungsplan, wo „wirtschaftliche Interessen wichtiger genommen werden als soziale oder ökologische Notwendigkeiten“. Das traurige Ergebnis sei, dass der Freistaat „ohne Sinn und Verstand mit Gewerbegebieten zugepflastert wird“. Dagegen will die Pentenriederin im Landtag angehen. Ihre kommunalen Ämter will sie im Fall einer Wahl beibehalten. An ihren großen Ambitionen ließ sie keinen Zweifel: „Ich spiele auf Sieg, nicht auf Platz.“ Sprich: Andrea Schulte-Krauss will das Direktmandat. vu