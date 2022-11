Kultur-Publikum auf der Couch

Von: Victoria Strachwitz

Kabarett im Abo: eine sichere Kombination, um weiter den Saal des Kupferhauses zu füllen, so auch Anfang Oktober, als Andreas Rebers mit seinem Programm „Ich helfe gerne“ in Planegg zu Gast war. © Dagmar Rutt

Kulturveranstaltungen finden wieder statt. Aber sie sind nicht gut besucht. Viele Würmtaler machen es sich lieber auf der heimischen Couch gemütlich. Die Neugierde ist ihnen abhandengekommen.

Würmtal – Die coronabedingten Schließungen sind überstanden. „Jetzt kommen andere Probleme“, muss Amelie Krause, Leiterin des Gautinger Bosco, feststellen. Die Bühnen im Würmtal werden wieder bespielt. Aber den Kultureinrichtungen mangelt es an Besuchern. Bei klassischen Konzerten sei das Bosco teils nur zur Hälfte ausgelastet. „Da merken wir es eklatant“, so Krause. Sie geht davon aus, dass es für Kultureinrichtungen in nächster Zeit nicht leichter wird. Im Gegenteil: „Man kann nicht mit dem Publikum kalkulieren, das man vor Corona hatte.“ Dazu komme finanzielle Unsicherheit bei den Kunden. Und die nächste Stufe auf der Leiter der Eskalation sei bereits in Sicht: „Die kommunale Förderung wird zurückgehen, darauf müssen sich Kulturinstitutionen einstellen. Wenn die Besucher und die Förderung zurückgehen, wird es nicht einfach werden“, prophezeit Krause.

Bedenken wegen Corona-Infektionsgefahr

Die Veranstalter im Würmtal machen sich über die Gründe für den Besucherrückgang Gedanken. Klaus Stadler, Vorsitzender der Literarischen Gesellschaft Gräfelfing, hat eines der Konzerte im Bosco besucht und kann den Trend nur bestätigen, den Krause beschreibt. Auch bei den Veranstaltungen der Literarischen Gesellschaft im Bürgerhaus stellt er einen Besucherschwund fest. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger habe zuletzt rund 100 Gäste angezogen. „Da hätte ich mir mehr erwartet, das ist ein bekannter Name.“

Stadler vermutet, dass vor allem ältere Leute immer noch Bedenken hätten, sich in geschlossene Räume zu setzen. Auch die Leiterin des Bosco meint, manche seien aufgrund der Pandemie noch vorsichtig und ängstlich. „Es ist schwierig, die Leute zurückzuholen“, so Krause. Sie stellt außerdem fest, dass sich das Besucherverhalten geändert habe. „Viele entscheiden spontaner.“ Früher seien die Karten für das Bosco mit dem Erscheinen des Programms fast ausverkauft gewesen. „Wir sind heuer im Juli mit dem Verkauf gestartet und hatten eine Auslastung von 50 Prozent.“

Ob finanzielle Ängste bereits ein Grund für den Besuchermangel seien, findet sie schwer zu sagen. Stadler ist überzeugt, der Mangel an Besuchern liege nicht daran, dass die Menschen anfingen zu sparen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen der Literarischen Gesellschaft betrage für Nicht-Mitglieder zehn Euro. „Wir haben sehr bewusst nicht die Preise erhöht.“

Spartrend ausgemacht

Anja Fanslau vom Kulturforum Planegg meint jedoch, einen Spartrend ausmachen zu können. „Wir können ganz zufrieden sein, weil wir großteils Abonnenten haben“, sagt sie. Da seien die Zahlen fast auf dem Niveau von vor der Pandemie. Aber bei Einzelveranstaltungen bemerke sie den Zuschauerrückgang. Heinrich Klug, der schon oft mit seinen Kinderkonzerten in Planegg zu Gast war, sei üblicherweise ein Eigenläufer, was den Kartenverkauf betreffe. Dieses Jahr im Oktober sei nur ein Drittel der Karten verkauft worden.

Auch die Experimentierfreude sei dem Publikum abhandengekommen. Veranstaltungen, die dem Publikum nicht im Vorhinein bekannt sind, verkaufen sich jetzt schlechter. „Es gibt nicht mehr so viele, die neugierig sind“, sagt Fanslau. Das Publikum setze aktuell auf sichere Nummern. „Das ist Bequemlichkeit, aber die Leute schauen auch auf das Geld.“

Amelie Krause fasst zusammen: „Es ist eine Mischung aus ganz vielen Faktoren“, die dafür verantwortlich ist, dass Besucher ausbleiben. Viele Menschen hätten sich auch einfach abgewöhnt, kulturelle Angebote zu nutzen. Die drei Veranstalter geben die Hoffnung nicht auf, dass die Würmtaler ihre Neugierde wiederfinden und wieder zahlreicher kommen.